10 सोने के सिक्के और कई आभूषण गायब, अब गिरफ्तार हुई घरेलू सहायिका ने उगला राज
बाहरी दिल्ली के अशोक विहार में एक घर से लाखों के सोने के आभूषण चोरी हो गए। पीड़ित परिवार के अनुसार, 10 सोने के सिक्के और कई आभूषण गायब हैं। पुलिस ने घरेलू सहायिका को गिरफ्तार किया, जिसने चोरी स्वीकार की और ज्वेलर को आभूषण बेचने की बात बताई। पुलिस ने ज्वेलर को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सहायिका का पति फरार है।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में अशोक विहार थाना क्षेत्र में घर से लाखों रुपये के सोने के आभूषण चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि सोने के 10 सिक्कों के अलावा एक मंगलसूत्र, लॉकेट के साथ एक सोने की चेन और एक सोने का नेकलेस चोरी हो गए। मोबाइल बंद कर ड्यूटी पर न आने के कारण एक घरेलू सहायिका शक के दायरे में आ गई।
पुलिस की पूछताछ में उसने चोरी में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। घरेलू सहायिका से सोने का लॉकेट व चेन बरामद कर ली है। जिस ज्वेलर को चोरी के आभूषण बेचे थे, पुलिस ने उसे जहांगीरपुरी से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि घरेलू सहायिका का पति कुछ आभूषण लेकर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
उत्तर-पश्चिम दिल्ली जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि अशोक विहार फेज-एक निवासी निपुण नरूला ने घर में सोने के आभूषण चोरी के संबंध में पुलिस को दो नवंबर को सूचना दी। निपुण नरूला ने बताया कि पिछले महीने की 10 तारीख को उनकी माता की दो सोने की चूड़ियां गायब मिलीं।
पहले यह सोचा कि शायद कहीं रख दी होंगी, लेकिन खोजबीन करने पर भी नहीं मिलीं। इसके बाद 25 अक्टूबर को उनकी माता, पिता, बहन और पत्नी ने घरेलू सभी कीमती सामान की जांच की, तब पाया गया कि 10 सोने के सिक्के, एक मंगलसूत्र, लाकेट के साथ एक सोने की चेन तथा एक सोने का नेकलेस भी गायब हैं।
शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके घर पर चार घरेलू सहायिका हैं, इनमें से एक, रानी (नूर बानो) 31 अक्टूबर से से काम पर आना बंद कर दी और फोन भी बंद कर लिया।
जिला पुलिस उपायुक्त ने बताया कि इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने मुख्य संदिग्ध नूर बानो उर्फ रानी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार किया और बताया कि उसने चोरी किए गए आभूषण ज्वेलर हसन अली को बेचे थे। पुलिस ने चोरी गया एक सोने का लाकेट और एक जोड़ी चेन बरामद की।
इसके बाद ज्वेलर हसन अली को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि आरोपित नूर बानो का पति चोरी के कुछ आभूषण लेकर फरार है। उसकी तलाश में कई संभावित स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। नूर बानो उर्फ रानी गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) के मोहल्ला त्यागी, असालतपुर, फरूखनगर की रहने वाली हैं। ज्वेलर हसन अली दिल्ली के जहांगीरपुरी का रहने वाला है।
