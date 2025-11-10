दिल्ली के झंगोला में पिता-पुत्र पर धारदार हथियार से हमला, इलाज के दौरान बाप ने तोड़ा दम
बाहरी दिल्ली के झंगोला गांव में कहासुनी के बाद कुछ लोगों ने एक पिता और उसके नाबालिग बेटे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल कुलबंत सिंह की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और तलवार बरामद की है। गाली-गलौज रोकने पर कुलबंत सिंह और उनके बेटे पर हमला किया गया था।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में अलीपुर थाना अंतर्गत गांव झंगोला में कहा-सुनी के बाद कुछ लोगों ने पिता और उसके नाबालिग बेटे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। दोनों घायलों को पहले नरेला अस्पताल भर्ती कराया गया।
वहीं, बाद में घायल कुलबंत सिंह को लोकनायक अस्पताल रेफर किया गया, जहां चार दिन बाद अस्पताल में उनकी की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि हत्या के आरोप में तीन आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई तलवार बरामद कर ली है।
पिता और उसके बेटे पर हमले की घटना चार नवंबर की है और कल आठ नवंबर को लोकनायक अस्पताल में व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने प्राप्त जानकारी के अनुसार, चार नवंबर को पुलिस को झंगोला गांव की लक्ष्मण सिंह वाली गली में चाकूबाजी की घटना की सूचना मिली। घायल कुलबंत सिंह (42 वर्ष) और उनके पुत्र (14 वर्ष) नरेला के सत्यवादी राजा हरिशचंद अस्पताल में उपचाराधीन पाए गए। एमएलसी में धारदार हथियार के निशान पाए गए।
घायल कुलबंत सिंह का बयान दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि चार नवंबर को रात आठ बजे राजेंद्र सिंह उर्फ पप्पू व उनके बेटे राजू और बलराम सिंह ने उन पर और उनके बेटे पर हमला किया, इस दौरान आरोपित ने तलवार से वार करके उन्हें घायल कर दिया। बयान और चिकित्सा साक्ष्य के आधार पर मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपित राजेंद्र उर्फ पप्पू को धारा 35(3) बीएनएसएस के तहत नोटिस दिया गया और उसकी निशानदेही पर, अपराध का हथियार (तलवार) बरामद कर लिया गया। सह-आरोपित बलराम सिंह और राजू को भी धारा 35(3) बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।
यह भी पढ़ें- Delhi Crime: ड्राइविंग के पेशे से गुजारा न चलने पर करने लगा अपराध, क्राइम ब्रांच ने बदमाश को दबोचा
पुलिस के अनुसार, उपचार के दौरान घायल कुलबंत सिंह को एलएनजेपी अस्पताल रेफर कर दिया गया। आठ नवंबर को एलएनजेपी अस्पताल से सूचना मिली कि घायल कुलबंत सिंह की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई और उनके शव को एलएनजेपी अस्पताल के शवगृह में स्थानांतरित कर दिया गया है।
इसके बाद मामले में हत्या की धारा 103(1) बीएनएस जोड़ी गई। नई धारा जुड़ने के बाद तीनों आरोपित को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक के स्वजन गोविंद सिंह ने बताया कि गाली-गलौज रोकने पर कुलबंत सिंह व उनके बेटे पर हमला किया गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।