दिल्ली के झंगोला में पिता-पुत्र पर धारदार हथियार से हमला, इलाज के दौरान बाप ने तोड़ा दम

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में अलीपुर थाना अंतर्गत गांव झंगोला में कहा-सुनी के बाद कुछ लोगों ने पिता और उसके नाबालिग बेटे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। दोनों घायलों को पहले नरेला अस्पताल भर्ती कराया गया।

वहीं, बाद में घायल कुलबंत सिंह को लोकनायक अस्पताल रेफर किया गया, जहां चार दिन बाद अस्पताल में उनकी की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि हत्या के आरोप में तीन आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई तलवार बरामद कर ली है।

पिता और उसके बेटे पर हमले की घटना चार नवंबर की है और कल आठ नवंबर को लोकनायक अस्पताल में व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने प्राप्त जानकारी के अनुसार, चार नवंबर को पुलिस को झंगोला गांव की लक्ष्मण सिंह वाली गली में चाकूबाजी की घटना की सूचना मिली। घायल कुलबंत सिंह (42 वर्ष) और उनके पुत्र (14 वर्ष) नरेला के सत्यवादी राजा हरिशचंद अस्पताल में उपचाराधीन पाए गए। एमएलसी में धारदार हथियार के निशान पाए गए।

घायल कुलबंत सिंह का बयान दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि चार नवंबर को रात आठ बजे राजेंद्र सिंह उर्फ पप्पू व उनके बेटे राजू और बलराम सिंह ने उन पर और उनके बेटे पर हमला किया, इस दौरान आरोपित ने तलवार से वार करके उन्हें घायल कर दिया। बयान और चिकित्सा साक्ष्य के आधार पर मामला दर्ज किया गया।

पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपित राजेंद्र उर्फ पप्पू को धारा 35(3) बीएनएसएस के तहत नोटिस दिया गया और उसकी निशानदेही पर, अपराध का हथियार (तलवार) बरामद कर लिया गया। सह-आरोपित बलराम सिंह और राजू को भी धारा 35(3) बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।