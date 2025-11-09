Delhi Crime: ड्राइविंग के पेशे से गुजारा न चलने पर करने लगा अपराध, क्राइम ब्रांच ने बदमाश को दबोचा
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आर्म्स एक्ट और लूटपाट के मामलों में भगोड़े घोषित बदमाश बंटी को गिरफ्तार किया है। जहांगीरपुरी का रहने वाला बंटी पहले ड्राइविंग करता था, लेकिन बाद में अपराध की दुनिया में आ गया। रोहिणी कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित किया था। पुलिस ने उसे मक्सूदाबाद से गिरफ्तार किया।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केएन काटजू मार्ग थाने के आर्म्स एक्ट और महेंद्र पार्क इलाके में हुई लूटपाट के मामले में भगोड़ा घोषित बदमाश बंटी को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। यह पहले ड्राइविंग करता था। इस पेशे से गुजारा न चलने पर बुरी संगत में पड़कर उसने आपराधिक वारदात करना शुरू कर दिया।
डीसीपी हर्ष इंदौरा के मुताबिक बंटी जहांगीरपुरी का रहने वाला है। उसे दिल्ली के मक्सूदाबाद स्थित राणाजी एन्क्लेव से गिरफ्तार किया गया। रोहिणी कोर्ट ने उसे 25 अक्टूबर को भगोड़ा अपराधी घोषित कर किया था। केएन काटजू मार्ग थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में जमानत पर रिहा होने के बाद वह कोर्ट की कार्यवाही से बचना रहा और बार-बार अपनी जगह बदलता रहा।
क्राइम ब्रांच के एसआइ रवींद्र को फरार अपराधी बंटी के बारे में सूचना मिली। वह महेंद्रा पार्क थाने के लूट के एक मामले में भी शामिल था और केएन काटजू मार्ग के आर्म्स एक्ट मामले में वांछित था। उसके मक्सूदाबाद स्थित राणाजी एन्क्लेव में आने की सूचना मिली।
सहायक आयुक्त राजपाल डबास व इंस्पेक्टर सतीश मलिक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शनिवार को आरोपित को दबोच लिया। इसके खिलाफ पहले के तीन मामले दर्ज हैं। बंटी का पिता भी ट्रक ड्राइवर का काम करता है।
पहले वह अपने पिता के साथ हेल्पर का काम करता था बाद में टूरिस्ट गाड़ियों का ड्राइवर बन गया। इसी दौरान वह बुरी संगत में पड़ गया और स्मैक लेने लगा। वर्तमान में एक प्राइवेट कंपनी में ट्रक ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था और अक्सर दिल्ली से बाहर जाता रहता था।
