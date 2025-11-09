Delhi Crime: ड्राइविंग के पेशे से गुजारा न चलने पर करने लगा अपराध, क्राइम ब्रांच ने बदमाश को दबोचा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केएन काटजू मार्ग थाने के आर्म्स एक्ट और महेंद्र पार्क इलाके में हुई लूटपाट के मामले में भगोड़ा घोषित बदमाश बंटी को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। यह पहले ड्राइविंग करता था। इस पेशे से गुजारा न चलने पर बुरी संगत में पड़कर उसने आपराधिक वारदात करना शुरू कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डीसीपी हर्ष इंदौरा के मुताबिक बंटी जहांगीरपुरी का रहने वाला है। उसे दिल्ली के मक्सूदाबाद स्थित राणाजी एन्क्लेव से गिरफ्तार किया गया। रोहिणी कोर्ट ने उसे 25 अक्टूबर को भगोड़ा अपराधी घोषित कर किया था। केएन काटजू मार्ग थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में जमानत पर रिहा होने के बाद वह कोर्ट की कार्यवाही से बचना रहा और बार-बार अपनी जगह बदलता रहा।

क्राइम ब्रांच के एसआइ रवींद्र को फरार अपराधी बंटी के बारे में सूचना मिली। वह महेंद्रा पार्क थाने के लूट के एक मामले में भी शामिल था और केएन काटजू मार्ग के आर्म्स एक्ट मामले में वांछित था। उसके मक्सूदाबाद स्थित राणाजी एन्क्लेव में आने की सूचना मिली।