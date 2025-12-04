पुतिन की भारत में एंट्री से पहले होटल स्टाफ के लिए सख्त निर्देश जारी, भूलकर भी न करें हंसी-मजाक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) के स्वागत को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तैयार हो गई है। लुटियंस दिल्ली में जगह-जगह हिंदी और रसियन भाषा में स्वागत करते बोर्ड लगाए गए हैं, जिसमें पुतिन और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है। साथ ही व्लादिमीर के बारे में लिखा है कि आपका भारत में स्वागत है।

इसी तरह रूस का राष्ट्रीय ध्वज भी तिरंगे के साथ कर्तव्य पथ में लहरा रहा है। रूस के राष्ट्रपति और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल की जरूरत के लिए दिल्ली के ट्रांसपोर्टरों से एक हजार से अधिक लग्जरी और सुरक्षित कारें भी मंगाई गई हैं।

पुतिन के स्वागत के लिए दिल्ली में स्वागत बोर्ड। जागरण आईटीसी मौर्या के साथ कई पंचतारा होटलों में उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है। वैसे तो पुतिन का आज रात्रि भोज पीएम आवास और कल का लंच हैदराबाद हाउस में पीएम के साथ संयुक्त वार्ता के बीच है। इसके बाद कल का रात्रि भोज राष्ट्रपति भवन में है। पुतिन और उनके करीबियों व रूस से आए प्रतिनिधिमंडल के लिए विशेष व्यंजनों और खानपान की व्यवस्था की गई है, जिसमें रसियन खाने पर विशेष ध्यान रखा गया है।