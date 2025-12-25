दिल्ली: 13 साल की नाबालिग को जबरन शराब पिलाकर गैंगरेप, बैंक कर्मचारी और सैलून मालिक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। समयपुर बादली थाना इलाके में एक 13 साल की लड़की को जबरन शराब पिलाकर गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए लड़की को एक खाली फ्लैट में ले गए। पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने POCSO एक्ट समेत संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में से एक बैंक कर्मचारी है, जबकि दूसरा सैलून मालिक है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आउटर-नॉर्थ जिले के पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि 20 दिसंबर की शाम को पुलिस को एक PCR कॉल के जरिए सूचना मिली कि एक नाबालिग लड़की को जबरन शराब पिलाई गई है। सूचना मिलते ही जांच अधिकारी तुरंत समयपुर बादली इलाके में मौके पर पहुंचे। शुरुआत में पीड़िता के पिता ने बताया कि उसने शराब पी थी। हालांकि, लड़की के बयान और आगे की जांच के बाद पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसे बादली इलाके में एक खाली घर में ले जाया गया था। वहां, आरोपी सैलून मालिक ने उसे अपने दोस्त, एक बैंक कर्मचारी से मिलवाया। वहां, कथित तौर पर दोनों ने पीड़िता को जबरन शराब पिलाई और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता के विस्तृत बयान और मेडिकल जांच के आधार पर आरोपियों के खिलाफ POCSO एक्ट समेत संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

SIT का गठन, टीम जल्द सौंपेगी रिपोर्ट मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारी ने एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। टीम तय समय के भीतर जांच के बाद अपनी रिपोर्ट वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सौंपेगी। पुलिस अधिकारी ने SIT को जांच पूरी होने के बाद जल्द ही चार्जशीट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इस मामले में मजबूत कानूनी ट्रायल सुनिश्चित करने के लिए आगे की जांच कर रही है।

शादी का झांसा देकर रेप, फिर किसी और से शादी सुल्तानपुरी इलाके में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक लड़की के साथ रेप किया गया और फिर शादी का वादा करके तीन साल तक धोखा दिया गया। जब आरोपी ने किसी और से शादी कर ली, तो पीड़िता को धोखे का एहसास हुआ। पीड़िता की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने रेप और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (POCSO) एक्ट सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और आरोपी की तलाश कर रही है।