दिल्ली: युवक पर हमला कर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, चार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पश्चिम दिल्ली। पश्चिम दिल्ली के पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन को एक युवक पर हमले और उससे कैश लूट के मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में तीन नाबालिगों समेत कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बालिग आरोपी की पहचान कृष्णा के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों से कुल 7,250 रुपये बरामद किए हैं।

डीसीपी डीएस भास्कर के अनुसार, यह घटना 15 दिसंबर की शाम करीब 6:00 बजे हुई। पीड़ित युवक नाथू सिंह वाटिका और वीर सावरकर पार्क के पास से गुजर रहा था, तभी 3-4 लड़कों ने उसे घेर लिया। आरोपियों ने युवक पर हमला किया और उसे धमकाकर 16,000 रुपये लूटकर फरार हो गए।

घटना की जानकारी मिलने पर पंजाबी बाग पुलिस ने क्राइम सीन और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज देखे। स्थानीय मुखबिरों को भी एक्टिव किया गया। जांच के दौरान, पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी वीर सावरकर पार्क के पास मौजूद हैं। पुलिस टीम ने तुरंत जाल बिछाया और तीन नाबालिगों को पकड़ लिया।