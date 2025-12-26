दोस्त दोस्त ना रहा! दिल्ली में मोबाइल के झगड़े में चाकू से गोदकर कर दी शख्स की हत्या

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। वेलकम थाना क्षेत्र में मोबाइल को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने बृहस्पतिवार रात चाकू से गोदकर अपने दोस्त की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित मौके से भाग गया। मृतक की पहचान सूरज के रूप में हुई है।

पुलिस ने शव को कब्जे लेकर जीटीबी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रख दिया है। वेलकम थाना ने हत्या का केस दर्ज किया है। शुक्रवार को पुलिस ने मृतक के दोस्त शदाब को गिरफ्तार किया है। इसके पास से वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद किया है। पुलिस को जांच में पता चला कि वारदात के वक्त दोनों ही नशे में थे।

पुलिस ने बताया कि बृहस्पतिवार रात 8:09 बजे सूचना मिली थी कि वेलकम के कबूतर चौक के पास एक युवक पर चाकू से वार किए गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घाेषित कर दिया।

पुलिस को जांच में पता चला कि जान गंवाने वाला युवक कूड़ा बीनने का काम करता है। वह वारदात के वक्त अपने दोस्त शादाब के साथ बैठा हुआ था। उसने अपने हाथ में शादाब का फोन ले लिया था। इसको लेकर कहासुनी हो गई थी। बात इतनी बड़ी कि शदाब ने चाकू निकालकर सूरज पर कई वार कर दिए। शदाब भी कूड़ा बीनने का काम करता है।