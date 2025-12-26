Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दोस्त दोस्त ना रहा! दिल्ली में मोबाइल के झगड़े में चाकू से गोदकर कर दी शख्स की हत्या

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 08:21 PM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के वेलकम थाना क्षेत्र में मोबाइल को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने अपने दोस्त सूरज की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी शदाब ...और पढ़ें

    Hero Image

    मोबाइल को लेकर एक शख्स ने अपने दोस्त की चाकू गोदकर हत्या कर दी।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। वेलकम थाना क्षेत्र में मोबाइल को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने बृहस्पतिवार रात चाकू से गोदकर अपने दोस्त की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित मौके से भाग गया। मृतक की पहचान सूरज के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने शव को कब्जे लेकर जीटीबी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रख दिया है। वेलकम थाना ने हत्या का केस दर्ज किया है। शुक्रवार को पुलिस ने मृतक के दोस्त शदाब को गिरफ्तार किया है। इसके पास से वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद किया है। पुलिस को जांच में पता चला कि वारदात के वक्त दोनों ही नशे में थे।

    पुलिस ने बताया कि बृहस्पतिवार रात 8:09 बजे सूचना मिली थी कि वेलकम के कबूतर चौक के पास एक युवक पर चाकू से वार किए गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घाेषित कर दिया।

    पुलिस को जांच में पता चला कि जान गंवाने वाला युवक कूड़ा बीनने का काम करता है। वह वारदात के वक्त अपने दोस्त शादाब के साथ बैठा हुआ था। उसने अपने हाथ में शादाब का फोन ले लिया था। इसको लेकर कहासुनी हो गई थी। बात इतनी बड़ी कि शदाब ने चाकू निकालकर सूरज पर कई वार कर दिए। शदाब भी कूड़ा बीनने का काम करता है।

    जिला पुलिस उपायुक्त आशीष मिश्रा ने बताया कि क्राइम व एफएसएल की टीम ने साक्ष्य जुटाए। थानाध्यक्ष रूपेश खत्री की देखरेख में एक टीम बनाई। सीसीटीवी कैमरों से आरोपित की पहचान की। पुलिस ने उसे वेलकम क्षेत्र से ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपित ने पुलिस को बताया कि मोबाइल को लेकर उनका विवाद हुआ था। यह इतना बड़ गया था उसने अपने दोस्त पर चाकू से वार कर दिए।