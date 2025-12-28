कोहरे का कोहराम जारी: वंदे भारत 13 घंटे लेट, दरभंगा हमसफर सहित 60 से ज्यादा ट्रेनें देरी से रवाना

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। कोहरे के कारण रविवार को भी रेल यात्रियों की परेशानी बनी रही। दिल्ली आने वाली वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी, हमसफर सहित लंबी दूरी की 60 से अधिक ट्रेनें दो से 13 घंटे के विलंब से चल रही हैं। वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस 13.15 घंटे की देरी से चल रही है।