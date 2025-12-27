यात्रीगण कृपया ध्यान दें! दिल्ली से यूपी-बिहार जाने वाली कई ट्रेनें घंटों लेट, नया शेड्यूल देखें
दिल्ली में घने कोहरे के कारण शनिवार सुबह 60 से अधिक ट्रेनें दो घंटे से अधिक लेट हो गईं, जिससे ठंड बढ़ गई। वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत और कटिहार-नई दिल ...और पढ़ें
स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। शनिवार सुबह दिल्ली में घना कोहरा छा गया, जिससे ठंड बढ़ गई और ट्रेन सर्विस पर असर पड़ा। दिल्ली के अलग-अलग स्टेशनों पर आने वाली 60 से ज्यादा ट्रेनें दो घंटे से ज्यादा लेट चल रही थीं। वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस और कटिहार-नई दिल्ली चंपारण हमसफर एक्सप्रेस दिल्ली में 20 घंटे से ज्यादा लेट पहुंचेगी। आने में देरी के कारण, कई ट्रेनों के जाने का समय भी बदल दिया गया है।
चंपारण हमसफर एक्सप्रेस, जिसे शुक्रवार को शाम 4:35 बजे पुरानी दिल्ली से निकलना था, अब शनिवार को दोपहर 12:30 बजे निकलेगी, यानी 19.55 घंटे की देरी। कोहरे की वजह से कई लोकल ट्रेनें भी लेट चल रही हैं। ट्रेनों में देरी के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है और उन्हें ठंड में इंतजार करना पड़ रहा है।
लेट चल रही मुख्य ट्रेनें
|ट्रेन का नाम
|देरी (घंटे)
|पुरानी दिल्ली-कटिहार चंपारण हमसफर
|19.55
|नई दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस
|7.5
|नई दिल्ली-अमृतसर शान-ए-पंजाब एक्सप्रेस
|7.20
|नई दिल्ली-दरभंगा हमसफर स्पेशल
|6.75
|नई दिल्ली-हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस
|6.35
|आनंद विहार टर्मिनल-अयोध्या कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस
|6.20
|नई दिल्ली-सोगरिया (कोटा) सुपरफास्ट
|4.20
|नई दिल्ली-दरभंगा बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस
|2.75
|नई दिल्ली-लखनऊ गोमती एक्सप्रेस
|2.05
|नई दिल्ली-गया महाबोधि एक्सप्रेस
|1.35
