यात्रीगण कृपया ध्यान दें! दिल्ली से यूपी-बिहार जाने वाली कई ट्रेनें घंटों लेट, नया शेड्यूल देखें

स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। शनिवार सुबह दिल्ली में घना कोहरा छा गया, जिससे ठंड बढ़ गई और ट्रेन सर्विस पर असर पड़ा। दिल्ली के अलग-अलग स्टेशनों पर आने वाली 60 से ज्यादा ट्रेनें दो घंटे से ज्यादा लेट चल रही थीं। वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस और कटिहार-नई दिल्ली चंपारण हमसफर एक्सप्रेस दिल्ली में 20 घंटे से ज्यादा लेट पहुंचेगी। आने में देरी के कारण, कई ट्रेनों के जाने का समय भी बदल दिया गया है।