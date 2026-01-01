Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Train Delay List: कोहरे की मार जारी... दिल्ली से चलने वाली 45 से अधिक ट्रेनें लेट, देखें लिस्ट

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 09:53 AM (IST)

    दिल्ली में सुबह कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी में सुधार के बावजूद ट्रेन यात्रियों को भारी परेशानी हुई। 45 से अधिक ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिनमे ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली में सुबह कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी में सुधार के बावजूद ट्रेन यात्रियों को भारी परेशानी हुई। फाइल फोटो

    स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। सुबह दिल्ली के कई इलाकों में कोहरा छाया रहा, लेकिन पिछले दिनों के मुकाबले विजिबिलिटी बेहतर थी। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 8:30 बजे विजिबिलिटी 600 मीटर थी। कोहरे की वजह से ट्रेन यात्रियों को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली आने वाली 45 से अधिक ट्रेनें लेट चल रही हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कालका शताब्दी, देहरादून शताब्दी और दरभंगा हमसफर समेत कई ट्रेनों के चलने का समय बदल दिया गया है। कई लोकल ट्रेनें भी आधे घंटे से ढाई घंटे तक लेट चल रही हैं, जिससे रोज़ाना सफ़र करने वालों को परेशानी हो रही है। इस बीच, दिल्ली की हवा की क्वालिटी बहुत खराब कैटेगरी में बनी हुई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के SAMEER ऐप के मुताबिक, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) सुबह 9:00 बजे 371 रिकॉर्ड किया गया।

    दिल्ली से देरी से चलने वाली मुख्य ट्रेनें 
    ट्रेन का नाम देरी
    नई दिल्ली-भुवनेश्वर दुरंतो एक्सप्रेस सात घंटे
    नई दिल्ली-दरभंगा हमसफर स्पेशल साढ़े पांच घंटे
    नई दिल्ली-कालका शताब्दी एक्सप्रेस पौने तीन घंटे
    नई दिल्ली-सोगरिया (कोटा) सुपरफास्ट एक्सप्रेस सवा दो घंटे
    आनंद विहार टर्मिनल-भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस सवा दो घंटे
    नई दिल्ली-देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस डेढ़ घंटे
    नई दिल्ली-लखनऊ गोमती एक्सप्रेस एक घंटा
    नई दिल्ली-गया महाबोधि एक्सप्रेस एक घंटा