Train Delay List: कोहरे की मार जारी... दिल्ली से चलने वाली 45 से अधिक ट्रेनें लेट, देखें लिस्ट

स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। सुबह दिल्ली के कई इलाकों में कोहरा छाया रहा, लेकिन पिछले दिनों के मुकाबले विजिबिलिटी बेहतर थी। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 8:30 बजे विजिबिलिटी 600 मीटर थी। कोहरे की वजह से ट्रेन यात्रियों को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली आने वाली 45 से अधिक ट्रेनें लेट चल रही हैं।

कालका शताब्दी, देहरादून शताब्दी और दरभंगा हमसफर समेत कई ट्रेनों के चलने का समय बदल दिया गया है। कई लोकल ट्रेनें भी आधे घंटे से ढाई घंटे तक लेट चल रही हैं, जिससे रोज़ाना सफ़र करने वालों को परेशानी हो रही है। इस बीच, दिल्ली की हवा की क्वालिटी बहुत खराब कैटेगरी में बनी हुई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के SAMEER ऐप के मुताबिक, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) सुबह 9:00 बजे 371 रिकॉर्ड किया गया।