    कमरे में आग लगने से मसाला कारोबारी की जलकर मौत, मामले की जांच कर रही पुलिस

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 07:18 PM (IST)

    पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में एक घर में आग लगने से मसाला कारोबारी सुनील कुमार गिनोत्रा की जलकर मौत हो गई। वह घर पर अकेले थे और आशंका है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। पड़ोसियों ने धुआं देखकर पुलिस और दमकल विभाग को सूचित किया। आग बुझने के बाद सुनील का जला हुआ शव मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में एक घर में आग लगने से मसाला कारोबारी सुनील कुमार गिनोत्रा की जलकर मौत हो गई।

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। तिलक नगर थाना क्षेत्र में एक घर में आग लगने से एक व्यक्ति की जलकर मौत हो गई। मसाला व्यवसाय चलाने वाले सुनील कुमार गिनोत्रा घटना के समय घर पर अकेले थे। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। मामले की जाँच जारी है।

    चांद नगर की घटना

    सुनील अपने परिवार के साथ विष्णु गार्डन में रहते थे। हालाँकि, वह अक्सर चाँद नगर स्थित अपने एक रिश्तेदार के घर जाते रहते थे। वह सोमवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे घर पहुँचे। कुछ देर बाद, आस-पास के लोगों ने इमारत के भूतल पर स्थित एक कमरे से धुआँ निकलते देखा। लोग नीचे आए और दरवाजा बंद पाया। जब उन्होंने उसे तोड़ा, तो अंदर आग लगी हुई थी। घटना की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। दमकल की तीन गाड़ियाँ मौके पर पहुँचीं और आग पर काबू पाया।

    सुनील की पत्नी जब पहुंचीं तो मृत पाई गईं

    आग लगने के दौरान किसी को पता नहीं था कि कमरे के अंदर कोई व्यक्ति है। जब सुनील के परिवार को आग लगने की खबर मिली, तो वे मौके पर पहुँचे। तब उन्होंने पाया कि सुनील अंदर था। अंदर तलाशी लेने पर सुनील का जला हुआ शव मिला, जो जले हुए कागज़ों के पास पड़ा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के शवगृह में भेज दिया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।