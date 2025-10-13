कमरे में आग लगने से मसाला कारोबारी की जलकर मौत, मामले की जांच कर रही पुलिस

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। तिलक नगर थाना क्षेत्र में एक घर में आग लगने से एक व्यक्ति की जलकर मौत हो गई। मसाला व्यवसाय चलाने वाले सुनील कुमार गिनोत्रा घटना के समय घर पर अकेले थे। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। मामले की जाँच जारी है।

चांद नगर की घटना सुनील अपने परिवार के साथ विष्णु गार्डन में रहते थे। हालाँकि, वह अक्सर चाँद नगर स्थित अपने एक रिश्तेदार के घर जाते रहते थे। वह सोमवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे घर पहुँचे। कुछ देर बाद, आस-पास के लोगों ने इमारत के भूतल पर स्थित एक कमरे से धुआँ निकलते देखा। लोग नीचे आए और दरवाजा बंद पाया। जब उन्होंने उसे तोड़ा, तो अंदर आग लगी हुई थी। घटना की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। दमकल की तीन गाड़ियाँ मौके पर पहुँचीं और आग पर काबू पाया।