फार्म हाउस में चोरी करने वाले 36 घंटे में गिरफ्तार, लग्जरी घड़ियां और कीमती सामान हुआ बरामद

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में वसंतकुंज थाना क्षेत्र के चर्च रोड स्थित फार्म हाउस में चोरी करने वाले चार बदमाशों को पुलिस ने 36 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सुधीर उर्फ बाबा, मंगल, साजन और पवन यादव के पास से पुलिस ने एसी यूनिट, लग्जरी घड़ियां, एक लैपटॉप, चेक बुक, लग्जरी सनग्लास और ईको वैन बरामद की है।

पुलिस ने आरोपियों को लंबी पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक, 18 नवंबर को डी. कुमार पार्क लेन, चर्च रोड, वसंत कुंज स्थित एक फार्म हाउस में केयरटेकर हैं। उन्होंने फार्म हाउस में चोरी की शिकायत दी।