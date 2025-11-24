फार्म हाउस में चोरी करने वाले 36 घंटे में गिरफ्तार, लग्जरी घड़ियां और कीमती सामान हुआ बरामद
दक्षिणी दिल्ली के वसंतकुंज में एक फार्म हाउस में चोरी करने वाले चार बदमाशों को पुलिस ने 36 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से चोरी का सामान बरामद हुआ, जिसमें एसी यूनिट, लग्जरी घड़ियां और एक लैपटॉप शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में वसंतकुंज थाना क्षेत्र के चर्च रोड स्थित फार्म हाउस में चोरी करने वाले चार बदमाशों को पुलिस ने 36 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सुधीर उर्फ बाबा, मंगल, साजन और पवन यादव के पास से पुलिस ने एसी यूनिट, लग्जरी घड़ियां, एक लैपटॉप, चेक बुक, लग्जरी सनग्लास और ईको वैन बरामद की है।
पुलिस ने आरोपियों को लंबी पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक, 18 नवंबर को डी. कुमार पार्क लेन, चर्च रोड, वसंत कुंज स्थित एक फार्म हाउस में केयरटेकर हैं। उन्होंने फार्म हाउस में चोरी की शिकायत दी।
उन्होंने बताया कि अज्ञात लोगों ने फार्म हाउस में घुसकर इलेक्ट्रिक व कीमती सामान की चोरी की। केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। एसएचओ वसंतकुंज साउथ के नेतृत्व में आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष टीम बनी। फार्म हाउस और उसके पास लगे 70 से ज्यादा कैमरों की फुटेज की जांच करने पर सुराग मिले।
पुलिस ने वीडियो फुटेज में दिख रहे ईको वैन की जानकारी जुटा कर आरोपियों तक पहुंची। घिटोरनी जंगल इलाके में छापामारी कर वैन के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने पूछताछ में चोरी करने की बात कबूल की और पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी का सामान बरामद कर लिया।
