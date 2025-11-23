ड्रग तस्कर मामले में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आठ करोड़ की हेरोइन के साथ आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली क्राइम ब्रांच ने आठ करोड़ रुपये की हेरोइन तस्करी के दो मामलों में भगोड़े ड्रग्स तस्कर तुषार को गिरफ्तार किया है। वह दोनों मामलों में वांछित था। पुलिस के अनुसार, तुषार दिल्ली-एनसीआर में हेरोइन की खरीद-बिक्री करने वाले एक संगठित गिरोह का सदस्य है। उसके परिवार के सदस्य भी गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल हैं।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। करीब आठ करोड़ रुपये मूल्य की हेरोइन तस्करी के दो अलग-अलग मामले में भगोड़ा घोषित ड्रग्स तस्कर तुषार को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों मामले में वह वांछित था। इस सिंडिकेट के कई सदस्योें को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी है।
डीसीपी क्राइम ब्रांच हर्ष इंदौरा के मुताबिक तुषार मूलरूप से संयोग विहार, मटियाला का रहने वाला है। वर्तमान में वह घर से फरार रहकर महावीर एन्क्लेव, पार्ट-एक में रह रहा था। उसे रोहिणी स्थित एएसजे शिवाजी आनंद की अदालत ने दो जुलाई को क्राइम ब्रांच में दर्ज ड्रग्स तस्करी के एक मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया था। उसके गिरोह के सदस्य के पास से 258 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी।
दूसरे मामले में भी कड़कड़डूमा कोर्ट के एएसजे पुनीत पाहवा की कोर्ट ने 17 अक्टूबर को भगोड़ा घोषित कर दिया था। इस मामले में उसके सदस्य के पास से 512 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी।
दोनों मामलों में बरामद हेरोइन के स्रोत के रूप में आरोपित तुषार की पहचान की गई थी लेकिन उक्त मामलों में उसे अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया था। एसीपी राजपाल डबास व इंस्पेक्टर सतीश मलिक की टीम ने टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर, आरोपित तुषार की लोकेशन गली नंबर पांच, महावीर एन्क्लेव में आने पर 23 नवंबर को तुषार को गिरफ्तार कर लिया। इसके खिलाफ एक दर्ज से ज्यादा मामले दर्ज हैं।
पूछताछ में तुषार ने बताया कि वह एक संगठित आपराधिक गिरोह का सदस्य है जो दिल्ली-एनसीआर में हेरोइन की खरीद बिक्री करता है। तुषार के पिता, माता और भाई क्रिमिनल आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। वे लोग द्वारका में गैर-कानूनी तरीके से नारकोटिक्स बेचने का काम करते हैं। धीरे-धीरे, वह भी संगठित अपराध में शामिल होकर हेरोइन व स्मैक सप्लाई करने में शामिल हो गया। अपनी आपराधिक गतिविधियों को छिपाने के लिए, उसने महावीर एन्क्लेव में एक बुटीक शाप खोली थी।
