6 साल से एक्सपायरी फूड प्रोडक्ट्स की री-पैकेजिंग कर बेच रहा था मास्टरमाइंड, आप भी तो नहीं खा रहे जहर?
दिल्ली-एनसीआर में एक्सपायरी फूड प्रोडक्ट्स की री-पैकेजिंग कर कम दाम पर बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में एक्सपायरी फूड प्रोडक्ट्स की री-पैकेजिंग कर उन्हे कम दाम पर बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़े खुलासे करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें कई लोग मिलकर नकली और एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स बेचने का रैकेट चला रहे थे, कहीं आप अभी भी तो ये जहर नहीं खा रहे हैं?
अतल जायसवाल, सदर बाजार का बड़ा थोक व्यापारी है। इसके सदर बाजार में दो गोदाम हैं। शिव कुमार, बिश्वजीत धारा व विनोद इसके यहां बतौर सीनियर मैनेजर काम कर रहे थे। बाकी आरोपित इसके मजदूरों के ठेकेदार हैं। पुलिस का दावा है कि अतल 2019 से विदेशी व भारतीय ब्रांडों के एक्सपायरी खाद्य पदार्थों की री-पैकेजिंग कर उसे बेचने का धंधा कर रहा था।
ये एक्सपायरी खाद्य पदार्थ बेच रहे थे आरोपित
बिस्कुट और बेक्ड सामान
ओरियो, मिनी ओरियो, ओरियो मिनी बिस्कुट, ओरियो वेफर स्टिक, ओरिया, डच कोको वेफर, बिस्काफ बिस्कुट, पाकी चाकलेट स्टिक, मैकविटिज निबल्स, टीयूसी बिस्कुट, रिट्ज, हेलो पांडा, मेइजी, वीटबिक्स, केलाग्स फ्रास्टीज।
पेय पदार्थ
फैंटा, फैंटा रेड, फैंटा ज़ीरो शुगर, फैंटा कैन लीची, फैंटा, अनानास कैन, एरिजोना, माउंटेन ड्यू, कोका-कोला, ओरिजिनल टेस्ट, कोका-कोला जीरो, मिरांडा सोडाकेम, 7अप टापिकल, कैन, डॉ. पेपर ब्लैकबेरी कैन, स्नैपल ड्रिंक, स्नेपेल कैरिनो ड्रिंक, प्राइम लेमन लाइम, ट्रापिकल स्किटल ड्रिंक, लिप्टन
कोम्बुचा स्ट्राबेरी मिंट, लिप्टन कोम्बुचा मैंगो पैशन फ्रूट, लिप्टन कोम्बुचा एनर्जी ड्रिंक, सी-4 एनर्जी ड्रिंक, जावा मांस्टर, डबल शाट, ट्रिपल शाट, गैलेक्सी आइस्ड कॉफी, स्टारबक्स कॉफी, कोस्टा काफी, नेस्कैफे कॉफी ओरिजिनल।
सास और मसाले
हेंज केचप, हेंज टोमैटो सूप, हेलमैन्स मेयोनीज एलईए और पेरिन सास, किक्कोमैन सीज़ंड राइस विनेगर, बाचोन आयस्टर सास, केवपी मेयोनीज़, क्राफ्ट पार्मेज़ान चीज पाउडर, स्किपी क्रीमी पीनट बटर, एचपी प्रकार के आयातित सास।
चाकलेट
न्यूटेला, बिस्काफ चाकलेट स्प्रेड, लिंड्ट चाकलेट, लिंडोर चाकलेट, फेरेरो रोचर, गैलेक्सी चॉकलेट, डियाब्लो चाकलेट, कैडबरी डेयरी मिल्क चाकलेट (आयातित वेरिएंट), कैडबरी ट्वर्लबाइट्स, फीस्टेबल्स, आइस ब्रेकर्स मिंट, स्टारबर्स्ट पाप्स, फाक्सिस स्ट्राबेरी कैंडी, फ्रूट टेला, वेदर'' ओरिजिनल कैंडी, चूपा चप्स, ओरिजिनल स्किटल, स्किटल टेस्ट द रेनबो।
स्नैक्स (नमकीन)
प्रिंगल्स चिप्स, लेज़ स्टैक्स, चीटोस मिनी।
अन्य किराना सामान
ओल्ड एल पासो बींस, ओल्ड एल पासो सीजनिंग मिक्स, हेंज बीन्स, बीन्ज बीन्स, ताहिना अल अमीरा, ह्युल, पाम कैनोला ऑयल बीन्स
