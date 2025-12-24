6 साल से एक्सपायरी फूड प्रोडक्ट्स की री-पैकेजिंग कर बेच रहा था मास्टरमाइंड, आप भी तो नहीं खा रहे जहर?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में एक्सपायरी फूड प्रोडक्ट्स की री-पैकेजिंग कर उन्हे कम दाम पर बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़े खुलासे करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें कई लोग मिलकर नकली और एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स बेचने का रैकेट चला रहे थे, कहीं आप अभी भी तो ये जहर नहीं खा रहे हैं?

अतल जायसवाल, सदर बाजार का बड़ा थोक व्यापारी है। इसके सदर बाजार में दो गोदाम हैं। शिव कुमार, बिश्वजीत धारा व विनोद इसके यहां बतौर सीनियर मैनेजर काम कर रहे थे। बाकी आरोपित इसके मजदूरों के ठेकेदार हैं। पुलिस का दावा है कि अतल 2019 से विदेशी व भारतीय ब्रांडों के एक्सपायरी खाद्य पदार्थों की री-पैकेजिंग कर उसे बेचने का धंधा कर रहा था।

ये एक्सपायरी खाद्य पदार्थ बेच रहे थे आरोपित बिस्कुट और बेक्ड सामान ओरियो, मिनी ओरियो, ओरियो मिनी बिस्कुट, ओरियो वेफर स्टिक, ओरिया, डच कोको वेफर, बिस्काफ बिस्कुट, पाकी चाकलेट स्टिक, मैकविटिज निबल्स, टीयूसी बिस्कुट, रिट्ज, हेलो पांडा, मेइजी, वीटबिक्स, केलाग्स फ्रास्टीज।

पेय पदार्थ फैंटा, फैंटा रेड, फैंटा ज़ीरो शुगर, फैंटा कैन लीची, फैंटा, अनानास कैन, एरिजोना, माउंटेन ड्यू, कोका-कोला, ओरिजिनल टेस्ट, कोका-कोला जीरो, मिरांडा सोडाकेम, 7अप टापिकल, कैन, डॉ. पेपर ब्लैकबेरी कैन, स्नैपल ड्रिंक, स्नेपेल कैरिनो ड्रिंक, प्राइम लेमन लाइम, ट्रापिकल स्किटल ड्रिंक, लिप्टन

कोम्बुचा स्ट्राबेरी मिंट, लिप्टन कोम्बुचा मैंगो पैशन फ्रूट, लिप्टन कोम्बुचा एनर्जी ड्रिंक, सी-4 एनर्जी ड्रिंक, जावा मांस्टर, डबल शाट, ट्रिपल शाट, गैलेक्सी आइस्ड कॉफी, स्टारबक्स कॉफी, कोस्टा काफी, नेस्कैफे कॉफी ओरिजिनल।