दिल्ली: आबकारी विभाग में सिर्फ 17 कर्मी, 60 में से 43 पद खाली, तस्करी पर कैसे लगेगा लगाम?

वीके शुक्ला, नई दिल्ली। शराब की तस्करी रोकने के लिए दिल्ली में केवल कागजों में ही प्रयास हो रहे हैं , जमीनी स्तर पर काम नहीं हो रहा है। एक आरटीआई के जवाब से तस्करों पर हुई कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। पिछले वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में पिछले वर्षों में लगातार कम होती आई है अवैध तस्करों पर कार्रवाई। इसके पीछे विभाग की उदासीनता के साथ ही स्टाफ की कमी को भी बड़ा कारण माना जा रहा है। आबकारी विभाग के प्रवर्तन दल में एसीपी, इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक की है भारी कमी है।



एक तो विभाग के सृजित पदों में कमी है। दूसरे स्वीकृत पदों में से भी अाधे से भी अधिक पद रिक्त पड़े हैं। ऐसे में तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई प्रभावित हो रही है। दिल्ली में अवैध रूप से धड़ल्ले से दूसरे राज्याें की शराब बिक रही है। दिल्ली सरकार ने वर्तमान अाबकारी नीति को ही 31 मार्च तक विस्तार दे दिया है। बताया जा रहा है कि दीवाली पर भी बड़े स्तर पर दिल्ली में अवैध शराब खप गई है। हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली में आबकारी से राजस्व लगातार बढ़ रहा है।



विभाग की स्थिति की बदहाली की बात करें ताे विभाग में कुल 60 स्वीकृत पदों में से 43 खाली पड़े हैं ,केवल 17 पद भरे हुए हैं। इनमें भी विभाग के प्रवर्तन विंग के मुखिया के तौर पर निर्धारित एसीपी का पद रिक्त है, इतना ही नहीं जाे निरीक्षक का पद सृजित है, वह भी रिक्त है। जो सहायक निरीक्षक के नौ में से छह पद रिक्त हैं। जिन हवलदार और सिपाहियाें की निगरानी में सबसे अधिक जरूरत हाेती है, उनमें 20 हवलदार में से केवल छह माैजूद हैं, सिपाहियों के 29 पदों से 21 खाली पड़े हैं। यानी 60 में से 17 पदों पर ही अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हैं।