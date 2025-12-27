दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, नए जिलों में भी तैनात किए गए DM; देखें नई नियुक्तियों की पूरी लिस्ट

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में जिलों के पुनर्गठन के बाद दिल्ली सरकार ने नए जिलों के लिए अधिकारियों की तैनाती भी कर दी है। नए बनाए गए जिलों में नए डीएम की तैनाती कर दी गई है। वहीं एसडीएम के बढ़ाए गए पदों पर भी नई नियुक्तियां कर दी गई हैं।

इनमें ज्यादातर को दानिक्स और नए बने आइएएस की नियुक्त की गई है। सरकार ने जिन 85 अधिकारियाें को जिम्मेदारी दी है, उनमें इन अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। भाजपा सरकार बनने के बाद यह पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों को तैनाती दी गई है।

दिल्ली के नए जिलों को लेकर जारी हुई अधिसूचना के बाद बृहस्पतिवार को दिल्ली सरकार ने सभी जिलों और एसडीएम और एडीएम के पदों पर नियुक्त कर दी है। आईएएस रवि दधीच को उत्तरी जिला का डीएम बनाया गया है। रंजना देशवाल अब मध्य जिला तथा जी सुधाकर डीएम पुरानी दिल्ली होंगे।

वंदना राव पश्चिमी जिला, एम चेतेन्या प्रसाद दक्षिणी पश्चिमी जिला देखते रहेंगे। कुमार अभिषेक बाहरी उत्तरी जिला के डीएम तथा शैलेंद्र सिंह परिहार डीएम मध्य उत्तरी बने हैं। लक्ष्य सिंघल दक्षिणी जिला देखते रहेंगे। अन्य जिलों के डीएम पूर्व की तरह काम करते रहेंगे। उन्हें काेई अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं दी गई है।

चार अधिकारी एसडीएम बनाए गए 2022 और 2023 में आइएएस बने चार अधिकारियों को भी एसडीएम बनाया गया है। इसमें आयुशी को एसडीएम बिजवासन, कनिका को एसडीएम अलीपुर और अनुजा त्रिवेदी को एसडीएम कापसहेड़ा और पीयूस कुमार को एसडीएम चाणक्यपुरी बनाया गया है। इनके अलावा दानिक्स अधिकारियों में आमोद बर्थवाल को एसडीएम विश्वास नगर, गुलशन कुमार को एसडीएम मध्य उत्तरी (मुख्यालय), जीतेंद्र कुमार को एसडीएम मालवीय नगर बनाया गया है।

इसी तरह बीजू राज को एसडीएम जंगपुरा, सुशिता बीजू एसडीएम एसडीएम दक्षिणी पूर्वी (मुख्यालय), राजेश जोशी को एसडीएम उत्तरी (मुख्यालय), वीरेंद्र सिंह एसडीएम (मुख्यालय) दक्षिण पश्चिम, रजत मेहरोत्रा को एसडीएम विकासपुरी बनाया गया है। राजवीर सिंह एसडीएम पश्चिमी (मुख्यालय), दिनेश कुमार एसडीएम दक्षिणी (मुख्यालय), गोकलचंद मीना एसडीएम देवली, नितेश सिंह रावत एसडीएम यमुना विहार, अनीता यादव एसडीएम नागलोई जाट,नीलम वेंकाचेलम एसडीएम (मुख्यालय) उत्तरी बाहरी बनी हैं। इसके अलावा संदीप यादव एसडीएम (मुख्यालय) मध्य, रुचि जैन एसडीएम नई दिल्ली, वेद प्रकाश एसडीएम किराड़ी, पवन कुमार एसडीएम माडल टाउन, योगेश पाल सिंह एसडीएम बदरपुर, पंकज गुप्ता एसडीएम द्वारका और यशपाल को एसडीएम पटपड़गंज बनाया गया है।