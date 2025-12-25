जंगपुरा से राजौरी गार्डन तक नई सीमाएं लागू, दिल्ली के 39 नए उप-मंडलों की पूरी लिस्ट
दिल्ली में नए जिलों के पुनर्गठन ने प्रशासनिक ढांचे को बदल दिया है। एसडीएम की संख्या 33 से बढ़कर 39 हो गई है, जिससे कई नगरपालिका वार्डों का पुनर्वितरण ...और पढ़ें
वी.के. शुक्ला, नई दिल्ली। दिल्ली में नए जिलों के पुनर्गठन ने सीमाओं के प्रशासनिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया है। जबकि पहले 33 एसडीएम (उप-विभागीय मजिस्ट्रेट) थे, अब 39 हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई नगरपालिका वार्ड विभिन्न जिलों और क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। सीलमपुर और प्रीत विहार जैसे इलाकों में बदलाव देखने को मिला है। सीलमपुर को यमुना विहार क्षेत्र और प्रीत विहार को गांधी नगर एसडीएम क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया है। विवेक विहार के नाम से अब कोई एसडीएम कार्यालय नहीं है।
आइए एक नजर डालते हैं मौजूदा स्थिति पर
|एसडीएम क्षेत्र
|नगरपालिका वार्ड
|जंगपुरा
|दरियागंज, सिद्धार्थ नगर, लाजपत नगर, एंड्रयूज गंज, अमर कॉलोनी, कोटला मुबारकपुर
|कालकाजी
|कालकाजी, गोविंदपुरी, श्रीनिवास पुरी, मदनपुर खादर पूर्व, मदनपुर खादर पश्चिम, सरिता विहार, अबुल फजल एन्क्लेव, जाकिर नगर
|बदरपुर
|तुगलकाबाद एक्सटेंशन, संगम विहार-बी, संगम विहार-सी, हरकेश नगर, पुल प्रह्लादपुर, तुगलकाबाद, जैतपुर, मीठापुर, मोलादबंद, बदरपुर, हरिनगर एक्सटेंशन
|सदर बाजार
|शास्त्री नगर, किशन गंज, सदर बाजार, बल्लीमारान, राम नगर, कुरैश नगर
|चांदनी चौक
|सिविल लाइंस, जामा मस्जिद, चांदनी चौक, चांदनी महल, दिल्ली गेट, बाजार सीताराम
|बुराड़ी
|बुराड़ी, कादीपुर, मुकुंदपुर, झारोदा, संत नगर
|आदर्श नगर
|मलका गंज, मुखर्जी नगर, तिमारपुर, धीरपुर, आदर्श नगर, आजादपुर
|दिल्ली कैंट
|एनडीएमसी, दिल्ली कैंट
|नई दिल्ली
|एनडीएमसी, नई दिल्ली छावनी
|पटेल नगर
|पश्चिमी पटेल नगर, पूर्वी पटेल नगर, रंजीत नगर, बलजीत नगर, करमपुरा, मोती नगर, रमेश नगर
|करोल बाग
|पहाड़गंज, करोल बाग, देव नगर, नारायण, इंद्रपुरी, राजेंद्र नगर
|शकूर बस्ती
|सरस्वती विहार, पश्चिम विहार, रानी बाग
|शालीमार बाग
|शालीमार बाग-ए, शालीमार बाग-बी, पीतमपुरा, कोहाट एन्क्लेव, शकूरपुर, त्रिनगर
|मॉडल टाउन
|केशव पुरम, अशोक विहार, वजीरपुर, संगम पार्क, मॉडल टाउन, कमला नगर
|नजफगढ़
|ईसापुर, नजफगढ़, रोशनपुरा, ढिचाऊ कलां
|मटियाला
|द्वारका-बी, मटियाला, काकरोला, द्वारका, छावला, नगली सकरावती
|द्वारका
|डाबरी, सागरपुर, मंगलापुरी, पालम, मधु विहार, साध नगर, महावीर एन्क्लेव
|बिजवासन
|द्वारका-सी, कापसहेड़ा, राज नगर, बिजवासन, महिपालपुर
|मुंडका
|कंझावला, नांगलोई, मुंडका, रानीखेड़ा, निलोठी
|नरेला
|नरेला, बांकनेर, होलंबी कलां, अलीपुर, बख्तावरपुर
|बवाना
|पूठ कलां, शाहबाद डेयरी, पूठ खुर्द, बवाना, नांगल ठाकरान, बेगमपुर
|किराड़ी
|किराड़ी, प्रेम नगर, मुबारकपुर, अमन विहार, निठारी, मंगोलपुरी-ए, सुल्तानपुरी-बी
|नांगलोई जाट
|ज्वालापुरी, नांगलोई जाट, निहाल विहार, गुरु हरकिशन नगर, मंगोलपुरी-ए, मंगोलपुरी-बी, रोहिणी-सी
|रोहिणी
|रोहिणी, विजय विहार, बौद्ध विहार, रिठाला, रोहिणी-बी, रोहिणी-एफ, रोहिणी-ई, रोहिणी-डी
|करावल नगर
|करावल नगर पूर्व, दयालपुर, मुस्तफाबाद, बृजपुरी, नेहरू विहार, करावल नगर पश्चिम, सदातपुर, श्रीराम कॉलोनी, सोनिया विहार, सभापुर
|गोकुलपुरी
|हर्ष विहार, सबोली, गोकुलपुरी, जौहरीपुर, नंद नगरी, सुंदर नगरी, दिलशाद गार्डन
|यमुना विहार
|चौहान बांगर, सीलमपुर, गौतमपुरी, मौजपुर, भजनपुरा, यमुना विहार, घोंडा, ब्रह्मपुरी
|शाहदरा
|दिलशाद कॉलोनी, झिलमिल, सुभाष मोहल्ला, कबीर नगर, कर्दमपुरी, गोरख पार्क, अशोक नगर, रोहतास नगर, वेलकम कॉलोनी, रामनगर ईस्ट
|गांधीनगर
|पांडव नगर, ललिता पार्क, शकरपुर, लक्ष्मी नगर, अनारकली, जगतपुरी, गीता कॉलोनी, कृष्णा नगर, शास्त्री पार्क, गांधीनगर, आजाद नगर, प्रीत विहार, आजाद नगर
|विश्वास नगर
|प्रीत विहार, आईपी एक्सटेंशन, आनंद विहार, विश्वास नगर
|पटपड़गंज
|त्रिलोकपुरी, न्यू अशोक नगर, मयूर विहार फेज-1, कल्याणपुरी, घरोली, कोंडली, पटपड़गंज, मयूर विहार फेज-2, विनोद नगर, मंडावली
|छतरपुर
|भाटी, सैद उल अजायब, आया नगर, छतरपुर
|मालवीय नगर
|ग्रीन पार्क, हौज खास, मालवीय नगर, ग्रेटर कैलाश, चितरंजन पार्क, चिराग दिल्ली
|देवली
|दक्षिणपुरी, तिगरी, संगम विहार, देवली, खानपुर, मदनगीर, पुष्प विहार
|महरौली
|आरके पुरम, मुनिरका, वसंत विहार, महरौली, वसंत कुंज, लाडो सराय
|विकासपुरी
|कुंवर सिंह नगर, विकास नगर, हस्तसाल, विकासपुरी, सैनिक एन्क्लेव, बापरोला
|जनकपुरी
|ख्याला, तिलक नगर, केशवपुर, जनकपुरी साउथ, महावीर एन्क्लेव, जनकपुरी वेस्ट, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, बिंदापुर, नवादा
|राजौरी गार्डन
|पंजाबी बाग, मादीपुर, रघुबीर नगर, विष्णु गार्डन, राजौरी गार्डन, चौखंडी नगर, फतेह नगर, सुभाष नगर, हरि नगर
