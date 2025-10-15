जैसा चाहेगा आपका विधायक, वैसा ही होगा दिल्ली में विकास; नई रणनीति के तहत दिल्ली सरकार की योजना

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली का विकास विधायकों की राय के अनुरूप होगा। दिल्ली सरकार ने अपने सभी विधायकों से अपने-अपने इलाके में कराए जाने वाले सड़क परिवहन से संबंधित विकास कार्यों की सूची मांगी है। किस इलाके में सड़क या फ्लाईओवर या एलिवेटेड काॅरिडोर बने, इसके बारे में लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने सभी भाजपा विधायकों को अपनी राय देने के लिए अनुरोध किया है। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि अगर आप का कोई विधायक अपने यहां को लेकर कोई राय देता है ताे उस पर भी गौर किया जाएगा। गत फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में 70 में से भाजपा के 48 विधायक चुनकर आए हैं।



27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी भाजपा दिल्ली के विकास को लेकर किसी भी मोर्चे पर असफल होना नहीं चाहती है। विकास कार्यों की बात करें तो सड़क परिवहन एक ऐसा मुद्दा है, जो जनता को दिखता भी है और जनता इससे प्रतिदिन के हिसाब से रूबरू भी होती है।

जाम लगता है, सड़क खराब होती है या सड़कों पर अव्यवस्था होती है तो सबसे पहले इससे जानता ही परेशान होती है। प्रतिदिन अपने कार्यालय या जरूरी काम के लिए आवागमन करने वाले लोग इससे अधिक प्रभावित होते हैं। दिल्ली में सरकार बदली है और अधिकारी भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। ऐसे में जनता को इस सरकार से विकास कार्यों को लेकर अधिक उम्मीदें भी हैं। शायद यही कारण है पिछली सरकार की बिजली पानी से सहित विभिन्न छूट वाली योजनाओं को शुरू करने के बाद भी जनता ने भाजपा को दिल्ली में लाने के लिए मन बनाया, हालांकि इस सरकार के समय भी ये योजनाएं जारी हैं।

इसी क्रम में सरकार नए-नए तरीके अपनाकर जनता के लिए काम करने की रणनीति तैयार कर रही है। हालांकि यह बात भी सही है सरकार की सड़क परिवहन की कोई भी बड़ी योजना अभी जमीन पर नहीं उतर सकी है। लेकिन जिस तरह से काम किया जा रहा है इससे माना जा रहा है अगले एक डेढ़ साल में कई बड़ी योजनाएं सड़कों पर उतरने की उम्मीद है।



लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा की मानें तो इलाके के विधायक अपने इलाके की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझते हैं और उनका निदान कराने का बेहतर सुझाव भी उनके पास रहता है।