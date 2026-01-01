Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दिल्ली में डेंगू के आंकड़ों पर AAP और MCD आमने-सामने, केंद्रीय मंत्रालय और एमसीडी के आंकड़ों में बताया अंतर

    By Nihal Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 03:42 AM (IST)

    आम आदमी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने एमसीडी पर डेंगू के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय 16,866 ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने आप का दावा खारिज किया।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने डेंगू के आंकड़े निगम पर छिपाने और गलत बताने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि केंद्र का स्वास्थ्य मंत्रालय इस साल दिल्ली में डेंगू के 16,866 केस बता रहा है जबकि भाजपा की एमसीडी सिर्फ 1493 मामले बता रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली में अब तक डेंगू से 19 मौतें बता रहा है, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेशन डाटा के मुताबिक दिल्ली में डेंगू से 538 मौतें दर्ज की गई है। उन्होंने निगम से इस पर स्पष्टता की मांग की है।

    महापौर ने दावा किया खारिज

    हालांकि महापौर राजा इकबाल सिंह ने आप के दावों को खारिज किया है। उन्होंने आप द्वारा डेंगू के आंकड़ों को लेकर लगाए गए आरोपों को सिरे से ख़ारिज करते हुए कहा कि आप अब एक ज़िम्मेदार राजनीतिक दल के बजाय झूठा और भ्रामक प्रोपेगेंडा फैलाने वाली पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि डेंगू जैसे गंभीर जनस्वास्थ्य विषय पर जनता को गुमराह करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे लोगों में अनावश्यक भय पैदा होता है।

    महापौर ने स्पष्ट किया कि डेंगू से संबंधित सभी आंकड़े किसी राजनीतिक दल के आधार पर नहीं, बल्कि एक तय वैज्ञानिक और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत एकत्र किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फार्मेशन प्लेटफार्म (आईएचआईपी), जो कि भारत सरकार का अधिकृत पोर्टल है, उस पर सभी पंजीकृत सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थान डेंगू के सस्पेक्टेड, प्रोबेबल और कन्फर्म मामलों का डाटा नियमित रूप से अपलोड करते हैं।

    उन्होंने आगे बताया कि आइएचआइपी पर अपलोड किए गए डाटा के आधार पर दिल्ली नगर निगम द्वारा दिल्ली से जुड़े मामलों की गहन जांच की जाती है। इस जांच प्रक्रिया में डुप्लीकेट, बाहरी राज्यों से जुड़े मामलों और अप्रमाणित सूचनाओं को अलग किया जाता है, जिसके बाद ही अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाती है। यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ की जाती है।