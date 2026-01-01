दिल्ली में डेंगू के आंकड़ों पर AAP और MCD आमने-सामने, केंद्रीय मंत्रालय और एमसीडी के आंकड़ों में बताया अंतर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने डेंगू के आंकड़े निगम पर छिपाने और गलत बताने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि केंद्र का स्वास्थ्य मंत्रालय इस साल दिल्ली में डेंगू के 16,866 केस बता रहा है जबकि भाजपा की एमसीडी सिर्फ 1493 मामले बता रही है।

स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली में अब तक डेंगू से 19 मौतें बता रहा है, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेशन डाटा के मुताबिक दिल्ली में डेंगू से 538 मौतें दर्ज की गई है। उन्होंने निगम से इस पर स्पष्टता की मांग की है। महापौर ने दावा किया खारिज हालांकि महापौर राजा इकबाल सिंह ने आप के दावों को खारिज किया है। उन्होंने आप द्वारा डेंगू के आंकड़ों को लेकर लगाए गए आरोपों को सिरे से ख़ारिज करते हुए कहा कि आप अब एक ज़िम्मेदार राजनीतिक दल के बजाय झूठा और भ्रामक प्रोपेगेंडा फैलाने वाली पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि डेंगू जैसे गंभीर जनस्वास्थ्य विषय पर जनता को गुमराह करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे लोगों में अनावश्यक भय पैदा होता है।

महापौर ने स्पष्ट किया कि डेंगू से संबंधित सभी आंकड़े किसी राजनीतिक दल के आधार पर नहीं, बल्कि एक तय वैज्ञानिक और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत एकत्र किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फार्मेशन प्लेटफार्म (आईएचआईपी), जो कि भारत सरकार का अधिकृत पोर्टल है, उस पर सभी पंजीकृत सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थान डेंगू के सस्पेक्टेड, प्रोबेबल और कन्फर्म मामलों का डाटा नियमित रूप से अपलोड करते हैं।