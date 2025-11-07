डिलीवरी ब्वॉय ने रची लूट की झूठी कहानी, iPhone समेत 20 लाख के मोबाइल फोन हड़पने का पर्दाफाश
पूर्वी दिल्ली में एक डिलीवरी ब्वॉय ने 20 लाख रुपये के मोबाइल हड़पने के लिए लूट की झूठी कहानी बनाई। पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए डिलीवरी बॉय और उसके तीन साथियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से लूटे गए मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल स्कूटी बरामद हुई है। पूछताछ में पता चला कि डिलीवरी बॉय ने खुद ही लूट की झूठी कहानी रची थी।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में शकरपुर थाना इलाके में 20 लाख रुपये के मोबाइल हड़पने के बाद एक डिलीवरी ब्वॉय ने लूट की झूटी कहानी रच डाली। पुलिस ने कहानी से पर्दा हटाते हुए डिलीवरी ब्वॉय समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है।
आरोपियों की पहचान मुख्य आरोपी व मंडावली निवासी आशीष कुमार इसके तीन साथियों तनवीर, जोशी कॉलोनी निवासी शमीम व वेस्ट विनोद नगर निवासी अमन के रूप में हुई है। इनके पास से पुलिस ने लूटे गए आईफोन-17, 10 वन प्लस और वारदात में इस्तेमाल स्कूटी बरामद की है।
जिला पुलिस उपायुक्त अभिषेक धानिया ने बताया कि विकास मार्ग पर मंगलवार को 20 लाख के मोबाइल लूटे जाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें पर पहुंची, वहां पर आशीष कुमार पुलिस को मिला। उसने पुलिस को बताया कि वह विकास मार्ग पर एक मोबाइल शाेरूम में डिलीवरी ब्वॉय का काम करता है। वह करोलबाग के एक शोरूम से मोबाइल लेकर विकास मार्ग अपने शोरूम पर जा रहा था। चुंगी के पास बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर उससे 20 लाख रुपये के मोबाइल लूट लिए।
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल स्टाफ के इंचार्ज जितेंद्र मलिक के नेतृत्व में एक टीम बनाई। स्पेशल स्टाफ ने पीड़ित से पूछताछ की तो वह अपने बयान बदलने लगा। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले तो उसमें लूट नजर नहीं आई।
इसके बाद सख्ती से पीड़ित से पूछताछ हुई तो वह टूट गया और उसने पुलिस से कहा कि मोबाइल हड़पने के लिए लूट की झूठी कहानी गढ़ी। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने उसके तीनों साथियों को अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार कर लिया। शमीम मोबाइल की दुकान चलाता है।
