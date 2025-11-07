डिलीवरी ब्वॉय ने रची लूट की झूठी कहानी, iPhone समेत 20 लाख के मोबाइल फोन हड़पने का पर्दाफाश

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में शकरपुर थाना इलाके में 20 लाख रुपये के मोबाइल हड़पने के बाद एक डिलीवरी ब्वॉय ने लूट की झूटी कहानी रच डाली। पुलिस ने कहानी से पर्दा हटाते हुए डिलीवरी ब्वॉय समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है।

आरोपियों की पहचान मुख्य आरोपी व मंडावली निवासी आशीष कुमार इसके तीन साथियों तनवीर, जोशी कॉलोनी निवासी शमीम व वेस्ट विनोद नगर निवासी अमन के रूप में हुई है। इनके पास से पुलिस ने लूटे गए आईफोन-17, 10 वन प्लस और वारदात में इस्तेमाल स्कूटी बरामद की है।

जिला पुलिस उपायुक्त अभिषेक धानिया ने बताया कि विकास मार्ग पर मंगलवार को 20 लाख के मोबाइल लूटे जाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें पर पहुंची, वहां पर आशीष कुमार पुलिस को मिला। उसने पुलिस को बताया कि वह विकास मार्ग पर एक मोबाइल शाेरूम में डिलीवरी ब्वॉय का काम करता है। वह करोलबाग के एक शोरूम से मोबाइल लेकर विकास मार्ग अपने शोरूम पर जा रहा था। चुंगी के पास बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर उससे 20 लाख रुपये के मोबाइल लूट लिए।