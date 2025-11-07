पढ़ाई में कमजोर 10वीं का छात्र स्कूल के गेट से गायब, पुलिस ने ढूंढकर परिवार को सौंपा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में पढ़ाई में कमजोर दसवीं कक्षा का छात्र स्कूल के गेट से ही गायब हो गया। काफी तलाश के बाद भी जब उसका कुछ पता नहीं चला तो परिजन थाने पहुंचे। रूप नगर थाने की पुलिस टीम ने आखिरकार ऑपरेशन मिलाप के तहत उसे ढूंढ निकाला और परिवार को सौंप दिया।

