पढ़ाई में कमजोर 10वीं का छात्र स्कूल के गेट से गायब, पुलिस ने ढूंढकर परिवार को सौंपा
दिल्ली में पढ़ाई में कमजोर दसवीं कक्षा का छात्र स्कूल के गेट से गायब हो गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 'ऑपरेशन मिलाप' के तहत सीसीटीवी फुटेज खंगाले। छात्र को राणा प्रताप बाग स्थित नानक प्याऊ गुरुद्वारे से बरामद किया गया। पूछताछ में पता चला कि पढ़ाई में कमजोर होने के कारण वह स्कूल से भाग गया था और भूख लगने पर गुरुद्वारे खाना खाने गया था।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में पढ़ाई में कमजोर दसवीं कक्षा का छात्र स्कूल के गेट से ही गायब हो गया। काफी तलाश के बाद भी जब उसका कुछ पता नहीं चला तो परिजन थाने पहुंचे। रूप नगर थाने की पुलिस टीम ने आखिरकार ऑपरेशन मिलाप के तहत उसे ढूंढ निकाला और परिवार को सौंप दिया।
उपायुक्त राजा बांठिया के मुताबिक, थाना प्रभारी रमेश चंद्र कौशिक की देखरेख में गठित टीम ने शिकायत के बाद जांच के दौरान लगभग 50-60 सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें 14 वर्षीय लड़के को आखिरी बार राणा प्रताप बाग स्थित नानक प्याऊ गुरुद्वारा के पास देखा गया था। टीम तुरंत वहां पहुंची और उसे गुरुद्वारे से बरामद कर लिया।
पूछताछ में पता चला कि वह पढ़ाई में कमजोर था और उसकी हाल की परीक्षाएं भी अच्छी नहीं रही थीं, इसलिए वह स्कूल जाने से कतरा रहा था। सुबह स्कूल पहुंचने के बाद, वह स्कूल में नहीं गया और आस-पास के इलाकों में घूमता रहा। कुछ घंटों बाद, जब उसे भूख लगी तो वह खाना खाने के लिए गुरुद्वारे गया था।
