    पश्चिमी दिल्ली के द्वारका में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से किया जानलेवा हमला

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 01:07 PM (IST)

    पश्चिमी दिल्ली के द्वारका में स्कूटी हटाने को लेकर दो पड़ोसी पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में द्वारका के बाबा हरिदास नगर इलाके में घर के बाहर सड़क पर खड़ी एक स्कूटी हटाने को लेकर शुरू हुए मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया।

    दो पड़ोसी पक्षों के बीच हुए इस झगड़े में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित पक्ष ने गंभीर आरोप लगाया है कि आरोपियों ने पुलिस के मौके पर मौजूद होने के बावजूद उन्हें बुरी तरह घायल किया और फिर फरार हो गए।

    पुलिस अधिकारी ने बताया कि नजफगढ़ स्थित जनता कॉलोनी निवासी पीड़ित दलबीर सिंह ने अपने बयान में बताया कि 10 दिसंबर को उनके घर पशुओं के लिए रिक्शा से चारा आया था। रिक्शा को अंदर लाने के लिए दलबीर ने अपने पड़ोसी संजय से सड़क पर खड़ी स्कूटी हटाने के लिए कहा। स्कूटी हटाने की बात सुनते ही संजय और उसके परिवार वाले भड़क गए और झगड़ा शुरू कर दिया।

    दलबीर सिंह का आरोप है कि संजय, उसके बेटे फौजी, संजय की पत्नी, फौजी की पत्नी और अन्य लोगों ने मिलकर पहले दलबीर और उसके पोतों की जमकर पिटाई की।

    पीड़ित का आरोप है कि इसी दौरान उनकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन संजय के घर बाहर से आए लोगों ने पुलिसकर्मियों के सामने ही उन पर तेज धार हथियारों से हमला कर दिया। पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन हमलावरों की संख्या अधिक होने के कारण पुलिस उन्हें तुरंत काबू नहीं कर सकी।

    इसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया, जिसे देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए। जांच के दौरान पुलिस ने संजय की छत पर छिपे हुए तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया। हमले में घायल हुए दलबीर सिंह, दक्ष और निशांत को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है।

    बाबा हरिदास नगर थाना पुलिस ने पीड़ित पक्ष के बयान के आधार पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है।