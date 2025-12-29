Language
    बहू ने सेना से रिटायर्ड ससुर को पीट-पीटकर मार डाला, जांच में सामने आई कत्ल की बड़ी वजह

    By Agency News Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 04:42 PM (IST)

    दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के बिंदापुर में संपत्ति विवाद को लेकर 32 वर्षीय बहू गीता ने अपने 62 वर्षीय सेवानिवृत्त ससुर नरेश कुमार की पीट-पीटकर हत्या कर दी। ...और पढ़ें

    दिल्ली के बिंदापुर में सेना के रिटायर्ड अधिकारी को बहू ने पीट-पीटकर मार डाला।

    पीटीआई, नई दिल्ली। पुलिस ने सोमवार को बताया कि दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के बिंदापुर इलाके में संपत्ति विवाद को लेकर अपने बुजुर्ग ससुर की पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप में 32 वर्षीय एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को 27 दिसंबर को सुबह करीब 10.46 बजे बिंदापुर के मनसा राम पार्क में हुई हत्या के संबंध में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई, जिसके बाद एक टीम को घटनास्थल पर भेजा गया।

    पुलिस ने बताया कि मृतक नरेश कुमार (62) वायुसेना के सेवानिवृत्त कर्मी थे। वह अपने घर की छत पर बेहोश पड़े मिले। उनकी बहू गीता ने पुलिस को बताया कि उन्हें पीटा गया था और वे छत पर बेहोश पड़े थे। पुलिस ने बताया कि नरेश को अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

    घटनास्थल पर क्राइम टीम और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) के विशेषज्ञों को बुलाया गया, जिन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया।

    पुलिस ने आगे बताया कि जांच के दौरान पता चला कि संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके कारण गीता अक्सर अपने ससुर से झगड़ा करती थी। नरेश की पत्नी का अगस्त में निधन हो गया और गीता के पति हैदराबाद में काम करते हैं।

    बिंदापुर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि आगे की जांच जारी है।