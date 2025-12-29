बहू ने सेना से रिटायर्ड ससुर को पीट-पीटकर मार डाला, जांच में सामने आई कत्ल की बड़ी वजह

पीटीआई, नई दिल्ली। पुलिस ने सोमवार को बताया कि दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के बिंदापुर इलाके में संपत्ति विवाद को लेकर अपने बुजुर्ग ससुर की पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप में 32 वर्षीय एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को 27 दिसंबर को सुबह करीब 10.46 बजे बिंदापुर के मनसा राम पार्क में हुई हत्या के संबंध में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई, जिसके बाद एक टीम को घटनास्थल पर भेजा गया।

पुलिस ने बताया कि मृतक नरेश कुमार (62) वायुसेना के सेवानिवृत्त कर्मी थे। वह अपने घर की छत पर बेहोश पड़े मिले। उनकी बहू गीता ने पुलिस को बताया कि उन्हें पीटा गया था और वे छत पर बेहोश पड़े थे। पुलिस ने बताया कि नरेश को अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

घटनास्थल पर क्राइम टीम और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) के विशेषज्ञों को बुलाया गया, जिन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आगे बताया कि जांच के दौरान पता चला कि संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके कारण गीता अक्सर अपने ससुर से झगड़ा करती थी। नरेश की पत्नी का अगस्त में निधन हो गया और गीता के पति हैदराबाद में काम करते हैं।