बीते 9 महीने में दिल्लीवासियों से 1000 करोड़ की साइबर ठगी, सबसे ज्यादा निशाने पर रहे निवेशक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। साइबर अपराधियों ने इस साल 9 महीने 15 दिन में दिल्लीवासियों के लगभग 1000 करोड़ रुपये ठग लिए। डिजिटल अरेस्ट व शेयर बाजार में निवेश आदि मामले को लेकर सबसे अधिक ठगी की गई। पिछले वर्ष से ज्यादा रोके गए ट्रांसफर होते रकम 2024 में राजधानी में रहने वाले लोगों ने 1100 करोड़ रुपये गंवा दिए थे, जिनमें लगभग 10 प्रतिशत राशि बैंक खातों में सफलतापूर्वक रोक दी गई थी। इस वर्ष दिल्ली पुलिस ने बैंकों के साथ मिलकर, धोखाधड़ी की गई लगभग 20 प्रतिशत राशि को रोकने में कामयाबी हासिल की है जो 2024 के आंकड़े से लगभग दोगुना है। यह नुकसान पर अंकुश लगाने में एक महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है।

...तो पीड़ितों को वापस मिल जाती है रकम डीसीपी इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक आपरेशंस विनीत कुमार ने बताया कि पुलिस बार-बार लोगों से आग्रह करती है कि अगर वे साइबर अपराधियों के शिकार बनते हैं तो तुरंत उसकी हेल्पलाइन नंबर 1930 पर रिपोर्ट करें।