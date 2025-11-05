गैंगस्टर हाशिम बाबा के शूटर को ढूंढती रह गई पुलिस, पर बदमाश ने दुबई में बैठकर दिल्ली में करवा दी फायरिंग
दिल्ली पुलिस गैंगस्टर हाशिम बाबा गिरोह के शूटर सचिन उर्फ गोलू को तलाश रही थी, लेकिन वह दुबई भाग गया। वहां से उसने बिहारी कालोनी में एक बुकी के घर पर गोलियां चलवाईं और 30 लाख की रंगदारी मांगी। पुलिस को शक है कि रंगदारी न देने पर फायरिंग करवाई गई। पुलिस को इस मामले में योगी पर भी शक है, जो पहले दुबई जा चुका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली पुलिस को देश की सबसे तेज तर्रार पुलिस कहा जाता है। गैंगस्टर हाशिम बाबा गिरोह के शूटर सचिन उर्फ गोलू ने गत वर्ष फर्श बाजार में एक बर्तन कारोबारी की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी।
थाना पुलिस, जिला पुलिस, क्राइम ब्रांच से लेकर स्पेशल सेल एक साल से उसकी तलाश में छापामारी कर रही है। यह बदमाश पुलिस की तेज निगाहों से बचकर दुबई भाग गया। दुबई में बैठकर गत रविवार रात फर्श बाजार थाने के बिहारी कालोनी क्षेत्र में एक बुकी के घर पर तीन नकाबपोश बदमाशों से ताबड़तोड़ गोलियां चलवा दी।
वहीं, कई राउंड गोलियां चलाने के बाद बदमाश 30 लाख रुपये की रंगदारी मांगने की पर्ची देकर बदमाश वहां से भाग गए। कुणाल अरोड़ा की शिकायत पर फर्श बाजार थाना ने केस दर्ज किया है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश उत्तर पूर्वी जिले के बताएं जा रहे हैं जो गोलू के साथ कई केस में मुकदमेवार रहे हैं।
पुलिस ने बताया कि रविवार रात करीब 11:15 बजे पुलिस को सूचना मिली कि तीन बदमाशों ने एक घर पर गोलियां चलाई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहां कुणाल अरोड़ा मिला। उसने पुलिस को बताया कि वह रात को छत पर था। तभी उसे आवाज सुनाई दी गली में कोई उसके भाई बंटी का नाम लेकर घर से बाहर बुला रहे हैं। उसने बाहर झांका तो हेलमेट लगाए दो बदमाश थे, उन्होंने घर पर गोलियां चला दी। उनके साथ एक तीसरा बदमाश भी था, उसने मुंह पर रूमाल बांध रखा था।
बताया कि गोलियां बरसाने के बाद बदमाशों ने एक पर्ची घर के बाहर फेंकी और भाग गए। वह नीचे गया और पर्ची उठाई। पर्ची में लिखा था यह अभी ट्रेलर है, बाद में मारने आएंगे। नीचे सचिन उर्फ गोलू का नाम लिखा था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बंटी व इसका भाई पुनीत बुकी है।
फोन पर मांगी थी रंगदारी, न देने पर चलवाई गोलियां
पुलिस सूत्रों ने बताया कि 17 अक्टूबर को विदेशी नंबर से बंटी के पास एक काल आया था। काल करने वाले ने खुद को सचिन उर्फ गोलू बताया था। उसने 30 लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी। आशंका है रंगदारी की रकम न देने पर गोलियां चलवाई गईं।
पुलिस को योगी पर शक
गत वर्ष बिहारी कॉलोनी में दिल्ली के बड़े बुकी आकाश उर्फ छोटू और इसके भतीजे ऋषभ की घर के बाहर दीवाली की रात गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। यह हत्या उत्तर प्रदेश के बदमाश सोनू उर्फ मटका ने की थी। इस मामले में पुलिस ने आकाश के नाबालिग रिश्तेदार को पकड़ा था। कुछ माह बाद स्पेशल सेल ने उत्तर प्रदेश में सोनू को मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। आकाश की हत्या के बाद इसका बड़ा भाई योगेश उर्फ योगी दुबई चला गया था।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि अगस्त 2024 में योगी ने सट्टे के रुपयों को लेकर पुनीत की उसके ही आफिस में पिटाई की थी। उसका वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित हुआ था। योगी को शक था पुनीत व बंटी ने उसके भाई व बेटे की हत्या करवाई थी। लेकिन पुलिस को जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला था। बंटी से रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस को योगी पर शक है। जबकि योगी ने स्पेशल सेल से फोन पर कहा है उसका इस वारदात से कोई लेनादेना नहीं।
नेपाल के रास्ते दुबई भागा
आकाश और सचिन गोलू अच्छे दोस्त थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सचिन को आकाश की हत्या का बदला लेना था। वह आकाश के नाबालिग रिश्तेदार के पिता को विश्वास नगर में अपने साथी बदमाश नविन कसाना के साथ आया था। गलत पहचान के चलते बर्तन कारोबारी सुनील जैन की हत्या कर दी थी। नवीन को सेल ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। स्पेशल सेल के सूत्रों का कहना है सचिन नेपाल के रास्ते करीब पांच माह पहले दुबई भाग गया।
पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस की कई टीमें बदमाशों की तलाश में छापेमारी कर रही है। - प्रशांत गौतम, शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त
