दिल्ली में मंडोली जेल के बाहर युवक को गोली मारने वाला बदमाश गिरफ्तार, पुरानी रंजिश में वारदात को दिया था अंजाम

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में मंडोली जेल के बाहर रंजिश में एक युवक को गोली मारने वाले बदमाश को पूर्वी जिले की नारकोटिक्स टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हथियार व बाइक के साथ इसके नाबालिग साथी को भी दबोचा है।

पुलिस के अनुसार, बालिक बदमाश की पहचान कल्याणपुरी निवासी अंकुश के रूप में हुई है। पकड़े गए बदमाश पर पहले से हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में चार आपराधिक केस दर्ज हैं।



पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त अभिषेक धानिया ने बताया कि 24 नवंबर काे सूचना मिली थी कि एक पार्क में गोली चली है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पुलिस को शिकायतकर्ता मिला। उसने पुलिस को बताया कि वह पार्क में अपनी मां व भाई के साथ बैठा हुआ था। तभी अंकुश नाम का बदमाश आया और गोली चला दी। गनीमत रही गोली किसी को लगी नहीं। वारदात के बाद वह पार्क के बाहर बाइक लेकर खड़े अपने नाबालिग साथी के साथ भाग गया।