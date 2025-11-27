दिल्ली में मंडोली जेल के बाहर युवक को गोली मारने वाला बदमाश गिरफ्तार, पुरानी रंजिश में वारदात को दिया था अंजाम
पूर्वी दिल्ली में मंडोली जेल के बाहर रंजिश के चलते एक युवक को गोली मारने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हथियार और बाइक बरामद की है। आरोपी अंकुश कल्याणपुरी का निवासी है और उस पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। उसने बताया कि उसकी नितिन पहलवान से रंजिश है और उसने सोमवीर को गोली मारी थी, जो नितिन के गिरोह से है।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में मंडोली जेल के बाहर रंजिश में एक युवक को गोली मारने वाले बदमाश को पूर्वी जिले की नारकोटिक्स टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हथियार व बाइक के साथ इसके नाबालिग साथी को भी दबोचा है।
पुलिस के अनुसार, बालिक बदमाश की पहचान कल्याणपुरी निवासी अंकुश के रूप में हुई है। पकड़े गए बदमाश पर पहले से हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में चार आपराधिक केस दर्ज हैं।
पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त अभिषेक धानिया ने बताया कि 24 नवंबर काे सूचना मिली थी कि एक पार्क में गोली चली है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पुलिस को शिकायतकर्ता मिला। उसने पुलिस को बताया कि वह पार्क में अपनी मां व भाई के साथ बैठा हुआ था। तभी अंकुश नाम का बदमाश आया और गोली चला दी। गनीमत रही गोली किसी को लगी नहीं। वारदात के बाद वह पार्क के बाहर बाइक लेकर खड़े अपने नाबालिग साथी के साथ भाग गया।
कल्याणपुरी थाना पुलिस ने केस दर्ज किया। नारकोटिक्स के इंचार्ज अरुण कुमार ने एसआई राहुल मोंगा व कॉन्स्टेबल कौशल के साथ टीम बनाई। पुलिस को जांच में पता चला कि अंकुश ने इस वारदात के बाद मंडोली जेल के बाहर कल्याणपुरी के रहने वाले सोमवीर को गोली मारी है। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आरोपी को कल्याणपुरी से गिरफ्तार कर लिया।
इसके बाद इसके नाबालिग साथी को पकड़ा। बदमाश ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि कल्याणपुरी के घोषित बदमाश नितिन पहलवान से उसकी रंंजिश चल रही है। सोमवीर, नितिन पहलवान गिरोह से है। वह उसकी हत्या करने के लिए गया था, गोली कमर में लगने से वह बच गया।
