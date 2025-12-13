Language
    Delhi Crime: टिकरी में युवक की हत्या कर शव मुनक नहर में फेंका, बदला लेने के लिए बनाई रची खौफनाक साजिश

    By Rakesh Kumar Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 01:03 AM (IST)

    दिल्ली के टिकरी इलाके में एक युवक की हत्या कर दी गई और उसके शव को मुनक नहर में फेंक दिया गया। पुलिस के अनुसार, यह हत्या बदला लेने की एक खौफनाक साजिश क ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। टिकरी कलां में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर शव को बवाना क्षेत्र में बह रही मुनक नहर में फेंक देने के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आशीष नाम के युवक को गिरफ्तार किया है।

    बीते नवंबर में आरोपित ने अंकित नाम के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी थी। आशीष को घेवरा-कंझावला रोड से गिरफ्तार किया गया। आशीष टिकरी कलां का रहने वाला है। पढ़ाई छोड़ने के बाद, उसने ड्राइवर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया।

    कुछ महीने पहले किसी बात पर आशीष का अपने जान-पहचान वाले अंकित से झगड़ा हो गया था। अंकित से बदला लेने के लिए आशीष ने उसे खत्म करने का फैसला किया और उसने सोच-समझकर प्लानिंग शुरू कर दी।

    16 नवंबर की देर शाम आशीष ने अंकित को अपने घर टिकरी कलां बुलाया और उसे जान से मारने के लिए किसी भारी चीज़ से उस पर हमला कर दिया। फिर जब उसने तसल्ली से जांच लिया कि अंकित मर चुका है तो उसके बाद उसने शव के हाथ, पैर और मुंह रस्सी से बांध दिया। इसके बाद उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए लाश को मुनक नहर, बवाना में फेंक दिया ।

