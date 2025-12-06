Delhi Crime: स्कूटी से टक्कर जैसी मामूली बात पर बड़ा हंगामा, जाफराबाद में फायरिंग और चाकूबाजी; तीन गिरफ्तार
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। जाफराबाद इलाके में एक नाबालिग स्कूटी चलाते हुए एक युवक से टकरा गया। इससे नाराज होकर युवक ने अपने चेचेरे नाबालिग भाई के साथ मिलकर उसकी पिटाई कर दी। कुछ देर के बाद स्कूटी वाली नाबालिग अपने पिता और बड़े भाई के साथ उन दोनों के घर पर पहुंचा। आरोपितों ने पहले घर पर गोलियां चलाई। इसके बाद दोनों पर चाकू से हमला कर दिया। मौके पर जुटी भीड़ ने आरोपितों को पकड़कर जमकर पीट दिया और उनकी पिस्टल व चाकू छिन लिए। बाद में उन्हें पुलिस को सौंप दिया।
चाकू लगने से घायल हुए अरमान व इसके नाबालिग भाई जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती करवाया। आरोपितों की पहचान सुभाष मोहल्ला निवासी यूसुफ, इसके बेटे यासिर व 16 वर्षीय एक नाबालिग के रूप में हुई है। पुलिस ने पिस्टल, चाकू व स्कूटी अपने कब्जे में ले ली है। जाफराबाद थाना ने हत्या के प्रयास की धारा में केस दर्ज किया है।
अरमान अपने परिवार के साथ जाफराबाद गली नंबर-37 में रहता है। घर के नीचे ही उसकी जैकेट की दुकान है। शुक्रवार शाम को जाफराबाद रोड पर एक नाबालिग ने स्कूटी से उसको टक्कर मार दी। इससे नाराज होकर अरमान ने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर उसे पीट दिया। स्कूटी वाला नाबालिग वहां से चलता बना। अरमान व उसका चचेरा दुकान पर बैठ गए। कुछ देर के बाद वहीं नाबालिग अपने पिता और भाई को लेकर वहां पर पहुंचा।
आरोपितों ने अरमान के घर पर गोलियां चलाई। इसके बाद पिटाई करने वाले दाेनों भाइयों के हाथ व कमर पर चाकू से वार कर दिए। गोलियों की आवाज से गली के लोग बाहर जमा हो गए और आरोपितों को पकड़ लिया। उनकी पिटाई कर दी। अरमान के परिवार ने फोन कर पुलिस को पुलिस बुलाया और आरोपितों को उन्हें सौंप दिया।
''वारदात शाम 6:40 बजे की है। आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।''
-आशीष मिश्रा, शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त।
