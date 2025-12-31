Language
    दिल्ली-एनसीआर में हेरोइन सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 10 करोड़ की मादक पदार्थ के साथ दो ड्रग तस्कर गिरफ्तार

    By Mohammed Saqib Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 03:33 PM (IST)

    क्राइम ब्रांच ने दिल्ली-एनसीआर में हेरोइन सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। क्राइम ब्रांच की टीम ने उत्तर प्रदेश के बरेली से हेरोइन लाकर दिल्ली-एनसीआर में सप्लाई करने वाले एक गैंग का भंडाफोड़ किया है और दो ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2.034 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 10 करोड़ रुपये है।

    इसके अलावा, हेरोइन सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया गया एक स्कूटर और सिंडिकेट चलाने के लिए इस्तेमाल किए गए छह मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इंदरपुरी के अंशुल राणा और मादीपुर के गंगा प्रसाद उर्फ विक्की के रूप में हुई है। पुलिस टीम उनसे पूछताछ कर रही है और गैंग में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

    क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर हर्ष इंदोरा के अनुसार, हेड कांस्टेबल प्रमोद कुमार को एक टिप मिली थी कि अंशुल राणा नाम का एक ड्रग तस्कर द्वारका सेक्टर-08 में क्वींस वैली स्कूल के पास किसी को बड़ी मात्रा में हेरोइन सप्लाई करने वाला है।

    इस जानकारी के आधार पर, एसीपी राजपाल डबास की देखरेख में और इंस्पेक्टर पवन सिंह के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसने टेक्निकल सर्विलांस का इस्तेमाल करके आरोपी का पता लगाया और इलाके में छापा मारकर द्वारका सेक्टर-8 में डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास अंशुल को पकड़ लिया। उसके बैग की तलाशी लेने पर 2.034 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई।

    जांच में पता चला कि आरोपी ने बरामद हेरोइन मादीपुर के रहने वाले गंगा प्रसाद से खरीदी थी, जिसने इसे उत्तर प्रदेश के बरेली से खरीदा था। इसके बाद, गंगा प्रसाद का पता लक्ष्मी नगर में चला। इंस्पेक्टर सतीश मलिक के नेतृत्व में एक टीम ने इलाके में छापा मारा और उसे भी पकड़ लिया।

    पूछताछ के दौरान, आरोपी अंशुल ने बताया कि वह दिल्ली और एनसीआर में हेरोइन खरीदने और सप्लाई करने वाले एक संगठित गैंग का हिस्सा था। आरोपी गंगा प्रसाद ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश के बरेली से हेरोइन खरीदता था। बरेली से बड़ी मात्रा में हेरोइन खरीदने के बाद, वह इसे अंशुल को बेच देता था, जो फिर इसे दिल्ली-एनसीआर में अलग-अलग लोगों और रिटेलरों को ज़्यादा कीमत पर बेच देता था।