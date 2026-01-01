दिल्ली में नकली नमक, घी और घरेलू उत्पाद बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, चार आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली और NCR में टाटा नमक, घी, इनो, ऑल आउट और वीट जैसे नकली ब्रांडेड घरेलू सामान बनाने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गैंग के चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उत्तम नगर के नितिन कुमार, मंगोलपुरी के रजत सिंघल उर्फ चिंटू, सुरेंद्र गुर्जर और मुजाहिद उर्फ कार्तिक के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से 345 लीटर मधुसूदन घी, 255 लीटर पतंजलि घी, 531 लीटर अमूल घी, 8,640 इनो पाउच, 1,200 ऑल आउट, 1,152 वीट और तीन हजार किलोग्राम टाटा नमक बरामद किया है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उत्तम नगर और कंझावला इंडस्ट्रियल एरिया से नकली घी बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी भी बरामद की गई है। इन प्रोडक्ट्स को असली बताकर लोकल बाजारों और थोक चैनलों में सस्ते दामों पर बेचा जा रहा था, जिससे भारी मुनाफा कमाया जा रहा था और लोगों की सेहत को भी खतरा था। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और गैंग में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस विक्रम सिंह के अनुसार, 29 दिसंबर को एक खुफिया मुखबिर ने जानकारी दी कि नितिन को उत्तम नगर में मेट्रो पिलर नंबर 680 के पास दोपहर 12 से 3 बजे के बीच नकली ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की डिलीवरी मिलने वाली है।

इस जानकारी के आधार पर, ACP सुनील श्रीवास्तव की देखरेख में और इंस्पेक्टर लिछमन सिंह के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और जाल बिछाया गया। लगभग 2:15 बजे, आरोपियों को संदिग्ध सामान ले जा रहे वाहनों के साथ पकड़ा गया। वाहनों की तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में नकली सामान बरामद किया गया, जिसमें ब्रांडेड घी, इनो पाउच, ऑल आउट, वीट प्रोडक्ट्स और एक हजार किलोग्राम टाटा नमक शामिल था। अधिकृत कंपनियों के प्रतिनिधियों ने सामान के नकली होने की पुष्टि की।

पूछताछ के दौरान, आरोपी नितिन ने कंझावला इंडस्ट्रियल एरिया में एक नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री के बारे में जानकारी दी, जहां से नकली घी, पैकेजिंग मशीनें, नकली रैपर और अन्य सामग्री बरामद की गई। रजत, सुरेंद्र गुर्जर और मुजाहिद को वहीं से गिरफ्तार किया गया। आगे की जांच में टीम ने निलोठी एक्सटेंशन, निहाल विहार में छापा मारा, जहाँ उन्होंने नकली टाटा नमक के अवैध भंडारण, रीपैकिंग और मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले उपकरण ज़ब्त किए। उन्होंने 'टाटा सॉल्ट - वैक्यूम इवैपोरेटेड आयोडाइज्ड सॉल्ट' के नकली लेबल वाली बोरियों में पैक किया हुआ लगभग दो हज़ार किलोग्राम नकली टाटा नमक भी बरामद किया।

इस तरह वे नकली उत्पाद बनाते और बेचते थे पूछताछ में पता चला कि आरोपी नकली ब्रांडेड घरेलू और खाद्य उत्पादों के निर्माण और बिक्री में शामिल एक संगठित रैकेट चला रहे थे। वे अमूल, पतंजलि, मधुसूदन, टाटा सॉल्ट, ईनो, ऑल आउट और वीट जैसे जाने-माने ब्रांडों के खाली टिन, नकली रैपर और पैकेजिंग सामग्री खरीदते थे। नकली घी एक अवैध फैक्ट्री में मिलावटी कच्चे माल का उपयोग करके बनाया जाता था और फिर नकली लेबल लगाकर पैक किया जाता था। नकली सामान गोदामों में रखा जाता था और संदेह से बचने के लिए टेम्पो और डिलीवरी एजेंटों के माध्यम से पहुँचाया जाता था। इन उत्पादों को स्थानीय बाजारों में और थोक चैनलों के माध्यम से असली उत्पादों के रूप में सस्ते दामों पर बेचा जाता था।