    Delhi Crime: कार रिपेयरिंग की आड़ में चल रहा था हाई-टेक चोरी का धंधा, दो शातिर वाहन चोर गिरफ्तारर

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 04:24 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। द्वारका जिले के बिंदापुर थाना पुलिस ने एक बेहद शातिर वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये आरोपी कार मैकेनिक बनकर लोगों का भरोसा जीतते थे और फिर उन्हीं की कारों पर हाथ साफ कर देते थे। पुलिस ने इस मामले में दो सक्रिय वाहन चोर को गिरफ्तार कर उनके पास से 3 चोरी की कारें, अपराध में इस्तेमाल एक आई10 कार, 9 नंबर प्लेट्स और हाई-टेक सेंसर बरामद किए हैं।

    डीसीपी अंकित सिंह के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सरवर अली और आमिर के रूप में हुई है। पूछताछ में इन दोनों ने चोरी के जिस तरीके का खुलासा किया, उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। आरोपी कार रिपेयरिंग, डेंटिंग और पेंटिंग का काम करते हैं।

    जब भी कोई ग्राहक अपनी कार ठीक कराने इनके पास आता, ये चुपके से गाड़ी में जीपीएस डिवाइस इंस्टॉल कर देते थे। इसी दौरान एक चाबी बनाने वाले को बुलाकर कार की डुप्लीकेट चाबी भी तैयार कर ली जाती थी। गाड़ी वर्कशॉप से जाने के बाद, आरोपी अपने मोबाइल पर जीपीएस के जरिए कार की लोकेशन ट्रैक करते रहते थे। जैसे ही उन्हें मौका मिलता, वे डुप्लीकेट चाबी का उपयोग कर गाड़ी चुरा लेते थे।

    8 दिसंबर को मोहन गार्डन निवासी रीना की कार चोरी होने के बाद एसीपी राजकुमार की देखरेख इंस्पेक्टर नरेश सांगवान के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने इलाके के करीब 250-300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। एक फुटेज में संदिग्ध आई10 कार नजर आई, जिसके जरिए पुलिस आरोपियों के लोनी स्थित गोदाम तक पहुंच गई, जहां से उन्हें दबोच लिया।

    आरोपियों ने बताया कि वे चोरी की कारों को लोनी स्थित अपने गोदाम में छिपा देते थे। वहां कारों को काटकर उनके पुर्जे दूसरी गाड़ियों में फिट कर दिए जाते थे या डिमांड के अनुसार बाजार में बेच दिए जाते थे। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर एक आई20 और दो बलेनो कारें बरामद की हैं। फिलहाल पुलिस अन्य 9 नंबर प्लेटों की जांच कर रही है ताकि अन्य वारदातों के साथ इनके रिसीवर के बारे में का पता लगाया जा सके।