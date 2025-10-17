पटाखों की बिक्री के लिए दस्तावेज तैयार करने में जुटे कारोबारी, पर मंडरा रहा ये बड़ा खतरा

जागरण संवददाता, नई दिल्ली। दिल्लीभर के पटाखा कारोबारियों ने लाइसेंस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दस्तावेज तैयार करने में जुट गए हैं। शुक्रवार से दो दिन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। उसमें दुकान के मालिकाना हक के दस्तावेज, दुकान की तस्वीर, आधार कार्ड, अग्निशमन मशीनों के खरीद की रसीद समेत अन्य दस्तावेज डीसीपी कार्यालय में जमा कराने होंगे।

हालांकि, आनन-फानन में शुरू इस प्रक्रिया में दिल्लीभर में कुछ पटाखा कारोबारियों को अस्थाई लाइसेंस मिलने की उम्मीद है। इसी तरह, जिलाधिकारियों द्वारा पटाखा बिक्री व फोड़ने के स्थान भी चिन्हित किए जा रहे हैं। एक जिलाधिकारी ने बताया कि ऐसे स्थानों की संख्या प्रत्येक जिलों में 50 से 70 हो सकती है। एक पटाखा कारोबारी ने बताया कि वह लोग स्थाई लाइसेंस धारक दुकानदारों से ग्रीन पटाखे खरीदेंगे जो उनके एनसीआर में स्थित गोदामों में मौजूद हैं, लेकिन वह भी बहुत अधिक नहीं है। इसलिए यह कम बिकेंगे तो इसके दाम में 50 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी तय है।

वैसे, वैध तरीके से पटाखा बेचते रहे दुकानदारों की मुख्य चिंता अवैध रूप से बिकते प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों ने बढ़ा दी है, जो जामा मस्जिद के पाई वालान, सदर बाजार व भागीरथ पैलेस समेत अन्य बाजारों में बिक रहे हैं।