Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पटाखों की बिक्री के लिए दस्तावेज तैयार करने में जुटे कारोबारी, पर मंडरा रहा ये बड़ा खतरा

    By Nimish Hemant Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 11:07 AM (IST)

    दिल्ली में पटाखा कारोबारी लाइसेंस के लिए दस्तावेज जुटा रहे हैं। शुक्रवार से आवेदन शुरू होंगे, लेकिन कुछ ही कारोबारियों को अस्थाई लाइसेंस मिलने की उम्मीद है। ग्रीन पटाखों की कमी से दाम बढ़ने की आशंका है। वैध कारोबारियों को अवैध पटाखों की बिक्री की चिंता है, जो पड़ोसी राज्यों से तस्करी कर लाए जा रहे हैं। दुकानदारों ने मंत्रियों से मिलकर लाइसेंस प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग की है। अगले साल बेहतर कारोबार की उम्मीद है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवददाता, नई दिल्ली। दिल्लीभर के पटाखा कारोबारियों ने लाइसेंस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दस्तावेज तैयार करने में जुट गए हैं। शुक्रवार से दो दिन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। उसमें दुकान के मालिकाना हक के दस्तावेज, दुकान की तस्वीर, आधार कार्ड, अग्निशमन मशीनों के खरीद की रसीद समेत अन्य दस्तावेज डीसीपी कार्यालय में जमा कराने होंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि, आनन-फानन में शुरू इस प्रक्रिया में दिल्लीभर में कुछ पटाखा कारोबारियों को अस्थाई लाइसेंस मिलने की उम्मीद है।

    इसी तरह, जिलाधिकारियों द्वारा पटाखा बिक्री व फोड़ने के स्थान भी चिन्हित किए जा रहे हैं। एक जिलाधिकारी ने बताया कि ऐसे स्थानों की संख्या प्रत्येक जिलों में 50 से 70 हो सकती है।

    एक पटाखा कारोबारी ने बताया कि वह लोग स्थाई लाइसेंस धारक दुकानदारों से ग्रीन पटाखे खरीदेंगे जो उनके एनसीआर में स्थित गोदामों में मौजूद हैं, लेकिन वह भी बहुत अधिक नहीं है। इसलिए यह कम बिकेंगे तो इसके दाम में 50 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी तय है।

    वैसे, वैध तरीके से पटाखा बेचते रहे दुकानदारों की मुख्य चिंता अवैध रूप से बिकते प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों ने बढ़ा दी है, जो जामा मस्जिद के पाई वालान, सदर बाजार व भागीरथ पैलेस समेत अन्य बाजारों में बिक रहे हैं।

    ये पटाखे उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों से तस्करी कर लाए जा रहे हैं। बृहस्पतिवार को जामा मस्जिद के गेट नंबर तीन के सामने ठेले पर बड़ी संख्या में अवैध रूप से पटाखे बिकते देखे गए, जहां दिल्ली एनसीआर से खरीदारी करने लोग पहुंच रहे हैं। एक कारोबारी ने कहा कि पिछले वर्षों में भी अवैध रूप से पटाखों की बिक्री होती रही है, लेकिन इस बार यह अधिक और खुलेआम है।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली में AQI 350 पार होने पर फूलने लगी लोगों की सांसें, दिवाली से पहले एयर क्वालिटी बेहद खराब

    बृहस्पतिवार को दुकानदारों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा और रवीन्द्र इंद्राज से मिला तथा उनसे लाइसेंस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का अनुरोध किया।

    प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि अब मात्र पांच दिन बचे हैं। इसलिए इस प्रक्रिया में अधिक देरी न हो, एक दिन में लाइसेंस मिल जाए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष तो कम पटाखे उपलब्ध होंगे, पर अगले साल बेहतर कारोबार की उम्मीद है।