दिल्ली में AQI 350 पार होने पर फूलने लगी लोगों की सांसें, दिवाली से पहले एयर क्वालिटी बेहद खराब
दिल्ली में दिवाली से पहले प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आज सुबह AQI 367 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में है। सरकार ने 2025-26 के लिए विंटर एक्शन प्लान जारी किया है, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। यह प्लान तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में दिवाली से पहले ही बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों की सांसें फूलने लगी हैं। वहीं, आज (शुक्रवार) सुबह भी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बहुत खराब कैटेगरी में रहा।
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली में आज सुबह आठ बजे एक्यूआई 367 रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान सबसे ज्यादा AQI आनंद विहार (370) में दर्ज किया गया। वहीं, वजीरपुर में (328), जहांगीरपुरी (324), और अक्षरधाम में (369) मापा गया।
इनके अलावा दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह AQI 200 से ज्यादा दर्ज किया गया, जिसका मतलब है कि इन इलाकों में एयर क्वालिटी 'खराब' हो गई है।
उधर, दिल्ली सरकार ने बृहस्पतिवार शाम 2025-26 के लिए विंटर एक्शन प्लान जारी कर दिया। यह प्लान तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है। अक्टूबर से फरवरी तक होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए रस प्लान में सात प्रमुख थीम एवं 25 एक्शन बिंदु शामिल हैं।
ये एक्शन बिदु हैं- सड़क की धूल एवं निर्माण प्रबंधन, वाहन उत्सर्जन, उद्योग व ऊर्जा क्षेत्र, कचरा व खुले में आगजनी, नागरिक भागीदारी व निगरानी और ग्रीन इनोवेशन। यह कार्रवाई दिल्ली की 30 से अधिक एजेंसियों के समन्वय से की जाएगी।
