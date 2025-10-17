दिल्ली में AQI 350 पार होने पर फूलने लगी लोगों की सांसें, दिवाली से पहले एयर क्वालिटी बेहद खराब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में दिवाली से पहले ही बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों की सांसें फूलने लगी हैं। वहीं, आज (शुक्रवार) सुबह भी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बहुत खराब कैटेगरी में रहा। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली में आज सुबह आठ बजे एक्यूआई 367 रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान सबसे ज्यादा AQI आनंद विहार (370) में दर्ज किया गया। वहीं, वजीरपुर में (328), जहांगीरपुरी (324), और अक्षरधाम में (369) मापा गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें