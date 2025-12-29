Language
    पूर्व विधायक रणबीर खरब का बेटा मंजीत दुष्कर्म मामले में बरी, दिल्ली की इस कोर्ट ने सुनाया फैसला

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 01:10 PM (IST)

    दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने पूर्व विधायक रणबीर खरब के बेटे मंजीत खरब को दुष्कर्म और आपराधिक धमकी के सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्याय ...और पढ़ें

    दिल्ली तीस हजारी कोर्ट। जागरण

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में तीस हजारी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल पहूजा ने पूर्व विधायक रणबीर खरब के पुत्र मंजीत खरब को दुष्कर्म और आपराधिक धमकी के सभी आरोपों से बरी कर दिया।



