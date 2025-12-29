पूर्व विधायक रणबीर खरब का बेटा मंजीत दुष्कर्म मामले में बरी, दिल्ली की इस कोर्ट ने सुनाया फैसला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में तीस हजारी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल पहूजा ने पूर्व विधायक रणबीर खरब के पुत्र मंजीत खरब को दुष्कर्म और आपराधिक धमकी के सभी आरोपों से बरी कर दिया।









