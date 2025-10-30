दिल्ली पुलिस की आंखों में झोंकी धूल, पर डॉग स्क्वाड के स्वान ने दंपती की कार से खोज निकाली 3 Kg चरस
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में एक दंपती को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से तीन किलो चरस बरामद की गई, जो कार में छिपाई गई थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक कार से ड्रग्स की आपूर्ति की जा रही है। तलाशी के दौरान, डॉग स्क्वाड ने कार में छिपे चरस का पता लगाया, जिसके बाद दंपती को गिरफ्तार कर लिया गया।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में एक दंपती को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से कार में छिपाई गई तीन किलो चरस बरामद की गई है।
पुलिस को सूचना थी कि एक कार से ड्रग्स की आपूर्ति की जा रही है। पुलिस ने सूचना के अनुसार, कार को रोककर पहले पति-पत्नी को उतारकर तलाशी ली लेकिन, उनके पास चरस ड्रग्स नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने पूरी कार की तलाशी ली लेकिन, कुछ नहीं मिला।
इसके बाद पुलिस द्वारा ड्रग्स का पता लगाने के लिए ड्रग्स सूंघने वाले डॉग स्क्वॉड के स्वान को मौके पर लाया गया। ट्रैकर स्वान ने सूंघ कर कार में बनाए गए एक गोपनीय कैविटी के बारे में पता लगा लिया। कैविटी से तीन किलो चरस बरामद हुई। जिसे जब्त कर लिया गया है।
पुलिस के अनुसार, तस्कर पत्नी के साथ कार से इसलिए चलता था ताकि पुलिस को शक न हो। महिला को देखकर पुलिस कार को रोककर तलाशी न ले।
