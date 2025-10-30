दिल्ली पुलिस की आंखों में झोंकी धूल, पर डॉग स्क्वाड के स्वान ने दंपती की कार से खोज निकाली 3 Kg चरस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में एक दंपती को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से कार में छिपाई गई तीन किलो चरस बरामद की गई है।

पुलिस को सूचना थी कि एक कार से ड्रग्स की आपूर्ति की जा रही है। पुलिस ने सूचना के अनुसार, कार को रोककर पहले पति-पत्नी को उतारकर तलाशी ली लेकिन, उनके पास चरस ड्रग्स नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने पूरी कार की तलाशी ली लेकिन, कुछ नहीं मिला।