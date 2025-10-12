दिल्ली के सहकारिता मंत्री और अधिकारी खुलवाएंगे सहकारी बैंकों में खाते, दिल्ली में खुलेंगी नई बैंक शाखाएं
दिल्ली के सहकारिता मंत्री और अधिकारी सहकारी बैंकों में खाते खुलवाकर उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। दिल्ली में सहकारी बैंकों की नई शाखाएं खोली जाएंगी, जिससे नागरिकों को बैंकिंग सेवाएं आसानी से मिल सकें। मंत्री ने सभी अधिकारियों से इन बैंकों में खाते खुलवाने का आग्रह किया है, ताकि सहकारी बैंक दिल्ली के विकास में योगदान दे सकें।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के सहकारिता मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने ने यह घोषणा की कि सहकारिता विभाग के मंत्री से लेकर सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने खाते सहकारी बैंकों में खुलवाएंगे। ऐसा इसलिए ताकि सहकारी बैंकों के प्रति विश्वास और सहभागिता का मजबूत उदाहरण स्थापित हो सके। उन्होंने अगले महीने सहकारिता सप्ताह से जुड़े आयोजनों की जानकारी भी दी।
रविवार को दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक की वार्षिक आम सभा में बतौर मुख्य अतिथि मंत्री ने कहा कि अब सहकारी बैंकों की नई शाखाएं दिल्ली के विभिन्न इलाकों में खोली जाएंगी। आम नागरिकों को स्थानीय स्तर पर बेहतर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध हों। विशेष रूप से ग्रामीण और पुनर्वास कालोनियों में शाखा विस्तार को प्राथमिकता दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि 14 से 20 नवंबर तक सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। इस अवसर पर सहकारी संस्थाओं के माध्यम से दिल्ली में अब तक के सबसे बड़े रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। अगले वर्ष आरसीएस कार्यालय के परिसर में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित की जाएगी।
सहकारिता मंत्री ने कहा कि दिल्ली में नए “सहकारी स्टोर” शुरू करने की योजना है, जहां स्व-सहायता समूहों द्वारा बनाए गए ऑर्गेनिक उत्पाद व अन्य सामान बेचे जाएंगे। इन स्टोर के माध्यम से स्थानीय उत्पादकों और महिलाओं को सीधा बाजार मिलेगा, जिससे रोज़गार सृजन और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।