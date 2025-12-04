Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Weather: दिल्लीवाले हो जाएं सावधान! अब चलेगी शीतलहर; IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 09:40 PM (IST)

    दिल्ली में दिसंबर के पहले सप्ताह में तापमान में गिरावट जारी है, जिससे ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने शीतलहर चलने की आशंका जताई है और यलो अलर्ट जारी किया ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को शीतलहर चलने की संभावना।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी में दिसंबर के पहले सप्ताह में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। बृहस्पतिवार को इस मौसम का अब तक का सबसे कम अधिकतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.2 डिग्री कम है। बुधवार को अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) के अनुसार शुक्रवार को इसमें और गिरावट आने कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने का पूर्वानुमान है। इसके लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है।

    आइएमडी के अनुसार राजधानी का न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.9 डिग्री कम है। शुक्रवार को यह कम होकर 5.6 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। सुबह के समय मुख्य सतही हवा उत्तर-पश्चिम दिशा से चलेगी और इसकी गति 10 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है। शनिवार से तापमान में कुछ वृद्धि होने की उम्मीद है।

    यह भी पढ़ें- राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा को लेकर दिल्ली के कई मार्गों पर ट्रैफिक रहेगा बाधित, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी