Delhi Weather: दिल्लीवाले हो जाएं सावधान! अब चलेगी शीतलहर; IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी में दिसंबर के पहले सप्ताह में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। बृहस्पतिवार को इस मौसम का अब तक का सबसे कम अधिकतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.2 डिग्री कम है। बुधवार को अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस रहा था।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) के अनुसार शुक्रवार को इसमें और गिरावट आने कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने का पूर्वानुमान है। इसके लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है।

आइएमडी के अनुसार राजधानी का न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.9 डिग्री कम है। शुक्रवार को यह कम होकर 5.6 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। सुबह के समय मुख्य सतही हवा उत्तर-पश्चिम दिशा से चलेगी और इसकी गति 10 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है। शनिवार से तापमान में कुछ वृद्धि होने की उम्मीद है।