    Delhi Weather: दिल्ली में चली सीजन की पहली शीतलहर, सबसे ठंडा दिन भी दर्ज; पारा 16.9 डिग्री तक गिरा

    By SANJEEV KUMAR GUPTAEdited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 08:13 PM (IST)

    दिल्ली में इस सीजन की पहली शीत लहर चल रही है, जिससे दिसंबर का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। शहर का अधिकतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मौसम ...और पढ़ें

    शनिवार को बढ़ी ठंड में राह में ठिठुरते दिखे दिल्लीवाले। जागरण

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में शनिवार को इस सीजन की पहली शीत लहर चली, जिससे शनिवार इस साल दिसंबर का अब तक का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान गिरकर 16.9 डिग्री सेल्सियस हो गया, जो सामान्य से 5.3 डिग्री कम है। दिनभर घने बादलों और लगातार छाई धुंध के कारण सूर्य लगभग न के बराबर दिखाई दिया।

    मौसम विभाग के अनुसार, इस सर्दी में पहली बार दिल्ली में शीत लहर के लक्षण दिखाई दिए, क्योंकि इसके पांच निगरानी केंद्रों में से दो - सफदरजंग और पालम - में शीत लहर की स्थिति दर्ज की गई। जहां सफदरजंग स्टेशन पर अधिकतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 5.3 डिग्री कम है। वहीं एक अन्य महत्वपूर्ण निगरानी केंद्र पालम में भी अधिकतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.6 डिग्री कम है।

    मौसम विभाग सामान्य अधिकतम तापमान से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने पर शीत लहर की घोषणा करता है। आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2024 में न्यूनतम अधिकतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस, 2023 में 15.9 डिग्री सेल्सियस और 2022 में 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग ने बताया कि शनिवार को न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री कम है।

    शनिवार सुबह दृश्यता बुरी तरह प्रभावित रही। सुबह 8:30 बजे सफदरजंग में दृश्यता 200 मीटर और पालम में 350 मीटर दर्ज की गई। दोपहर 12:30 बजे तक यह सफदरजंग में 400 मीटर और पालम में 600 मीटर तक सुधर गई। दिनभर शहर के अधिकांश हिस्सों में हल्का से मध्यम कोहरा छाया रहा, जिससे दोपहर 12:30 बजे तक दृश्यता 400 से 600 मीटर के बीच रही।

    मौसम विभाग ने रविवार को घने से बहुत घने कोहरे की भविष्यवाणी की है और राष्ट्रीय राजधानी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 23 डिग्री सेल्सियस और 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।

