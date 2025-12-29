कापसहेड़ा के सब-रजिस्ट्रार और महरौली के तहसीलदार सस्पेंड; CM रेखा गुप्ता के आदेश पर हुई कार्रवाई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सख्त निर्देश पर भ्रष्टाचार और जनता के काम में बाधा डालने के आरोप में कापसहेड़ा के सब-रजिस्ट्रार को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही महरौली के तहसीलदार को भी सस्पेंड किया गया है, जबकि कापसहेड़ा में एक डीड राइटर का लाइसेंस रद कर दिया गया।