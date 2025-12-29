कापसहेड़ा के सब-रजिस्ट्रार और महरौली के तहसीलदार सस्पेंड; CM रेखा गुप्ता के आदेश पर हुई कार्रवाई
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सख्त निर्देश पर भ्रष्टाचार और जनता के काम में बाधा डालने के आरोप में कापसहेड़ा के सब-रजिस्ट्रार को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही महरौली के तहसीलदार को भी सस्पेंड किया गया है, जबकि कापसहेड़ा में एक डीड राइटर का लाइसेंस रद कर दिया गया।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर देते हुए कहा कि जनता के काम में रुकावट पैदा करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। यह कार्रवाई राजस्व विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम है।
