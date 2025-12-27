दिल्ली के इन दो इलाकों में खुली अटल कैंटीन, CM रेखा गुप्ता ने खुद लोगों को भोजन परोसा
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग और पीतमपुरा में दो नई अटल कैंटीनों का उद्घाटन किया। उन्होंने स्वयं भोजन किया और स्थानीय लोगों से बातच ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शालीमार बाग और पीतमपुरा में दो नई अटल कैंटीनों का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने स्वयं वहां भोजन किया और स्थानीय लोगों से बातचीत की। पीतमपुरा में उद्घाटन के बाद आए लोगों से बात करते हुए सीएम गुप्ता ने कहा कि यह पहल सही दिशा में आगे बढ़ रही है। अटल कैंटीन में मात्र 5 रुपये में गरमागरम और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंत्योदय विचार से प्रेरित है।
उन्होंने कहा कि यह योजना दिल्ली में निर्माण कार्यों और दैनिक मेहनत में जुटे श्रमिकों तथा जरूरतमंदों को सम्मान और सहारा प्रदान करने का माध्यम बनेगी। कार्यक्रम में चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल और निगम पार्षद अनिता जैन सहित बड़ी संख्या में स्थानीय गणमान्य मौजूद रहे।
पीतमपुरा में अटल कैंटीन के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि इस परिसर को एक पूर्ण जनसेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां आयुष्मान आरोग्य मंदिर, शौचालय सुविधा और स्वच्छ पेयजल के लिए आरओ प्लांट की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएगी।
सीएम ने कहा कि स्थानीय लोगों से बातचीत में यह महसूस हुआ कि यह पहल गरीबों और मेहनतकशों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रही है। अटल कैंटीन योजना के तहत दिल्ली भर में कुल 100 कैंटीनें खोली जा रही हैं, जिनमें से पहले चरण में 45 पहले ही शुरू हो चुकी हैं।
उन्होंने कहा कि यह योजना शहरी गरीबों, दिहाड़ी मजदूरों और रिक्शा चालकों को सस्ता, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। शालीमार बाग में अटल कैंटीन के शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद भोजन परोसा और एक बुजुर्ग महिला को अपने हाथों से खाना खिलाया। इस भावुक पल को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि थाली में भोजन परोसने के बदले मिला स्नेह और आशीर्वाद सदैव उनके साथ रहेगा।
