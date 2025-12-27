दिल्ली के 2.5 लाख परिवारों को मिल चुका है मुफ्त गैस कनेक्शन, अब 13 हजार नए लाभार्थियों को भी मंजूरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने त्यागराज स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 5100 महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन, सिलेंडर और पूरा उज्ज्वला सेट वितरित किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इस योजना से महिलाओं को धुएं वाली रसोई से मुक्ति मिल रही है, जिससे उनका स्वास्थ्य, समय और आत्मसम्मान सुरक्षित हो रहा है।

दिल्ली में अब तक इस योजना से करीब 2.5 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हो चुके हैं, जबकि 13 हजार से ज्यादा नए लाभार्थियों को भी स्वीकृति मिल चुकी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की देन बताया, जो महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्रदान कर रही है।

कार्यक्रम में सांसद बांसुरी स्वराज, कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, विधायक अनिल शर्मा और नीरज बसोया सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। यह पहल दिल्ली में स्वच्छ रसोई और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।