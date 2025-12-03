CM रेखा गुप्ता का आदेश, प्रदूषण फैलाते पकड़े जाने पर तुरंत दर्ज हो FIR; जुर्माना भी वसूला जाए

राज्य ब्यूराे, नई दिल्ली। प्रदूषण नियंत्रण में हो रही लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बुधवार काे काफी नाराज दिखीं। मुख्यमंत्री ने विभागाें से पूछा कि प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने आदेश दिया कि प्रदूषण फैलाने वालों का चालान काटने के साथ उन पर एफआईआर भी दर्ज हो। इसके साथ ही उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण में लापरवाही बरतने वाले विभागों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने साफ किया कि दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी (डीपीसीसी) को निर्देश दिए गए हैं कि प्रदूषण व सफाई में कोताही बरतने वाले सरकारी संस्थानों का चालान काटकर भारी जुर्माना वसूला जाए। इस दौरान पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा व मुख्य सचिव राजीव वर्मा सहित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि बिना इजाजत रोड कटिंग करने और उसे न भरने वाले सरकारी संस्थानों के खिलाफ भी एफआइआर दर्ज की जाए। उन्होंने कहा कि लापरवाही करने वाले न सरकारी और न ही निजी एजेंसी को बख्शा जाएगा। कोताही बरतने के लिए विभाग के प्रमुख को जिम्मेदार माना जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषण को लेकर लंबी लड़ाई लड़नी होगी, लेकिन फौरी तौर पर प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए उठाए जा रहे उपायों को भी और तेज किया जाना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि सरकार प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए इमरजेंसी मिशन की तरह कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की सड़कों को साफ, हरित और धूल-मुक्त बनाना ही प्रदूषण के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है। वहीं पर्यावरण मंत्री सिरसा ने संबंधित विभागों को आदेश जारी किए गए हैं कि अगले 72 घंटों के भीतर सभी गड्ढों की पहचान कर भरा जाए। सड़कों का रखरखाव करने वाले विभागों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई भी सड़क टूटी नहीं रहनी चाहिए।