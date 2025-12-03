दिल्ली यूनिवर्सिटी के दो कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी, बम स्क्वाड और दिल्ली पुलिस दिनभर रही हलकान

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस और देशबंधु काॅलेज को बुधवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। यह धमकी काॅलेजों को ई-मेल के जरिए मिली। तत्काल पुलिस को सूचित किया गया और दोनों काॅलेज परिसर को फौरन खाली कराया गया। पुलिस व बम स्क्वाड ने परिसर की सघन तलाशी ली। हालांकि, जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस जांच कर रही है कि ई-मेल कहां से और किसने भेजी है।

ई-मेल बुधवार सुबह मिला दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के अनुसार उत्तरी दिल्ली के रामजस काॅलेज की प्रिंसिपल को मंगलवार व बुधवार की दरम्यानी रात 1:59 बजे एक संदिग्ध ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें काॅलेज को बम से उड़ाने की बात कही गई थी। वहीं, देशबंधु काॅलेज प्रशासन को ऐसा ही ई-मेल बुधवार सुबह मिला।

सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम और बम निरोधक दस्ता (बीडीए) मौके पर पहुंचा। परिसर की घेराबंदी की गई और सभी भवनों और खुले क्षेत्रों की गहन तलाशी शुरू की गई। जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। बता दें कि पिछले महीने दिल्ली के चाणक्यपुरी के एक प्राइवेट स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी।

जांच के बाद तय समय पर शुरू कराई गई परीक्षा कालकाजी स्थित देशबंधु काॅलेज में सेमेस्टर परीक्षा को लेकर छात्र तैयारी में जुटे हैं। बीए के छात्रों का प्रजेंटेशन तो वहीं बीकाम के छात्रों का प्रैक्टिकल चल रहा था। बीए (अंग्रेजी) प्रथम वर्ष की छात्रा खुशी बताती हैं कि सहपाठियों के साथ वे प्रजेंटेशन की तैयारी कर रही थीं। इस बीच पुलिसवालों ने सभी को तुरंत बाहर निकलने के लिए कहा।

दोपहर दो बजे से स्नातक की परीक्षा बीए प्रथम वर्ष की ही छात्रा अंजलि और उनके दोस्त कैफेटेरिया में थे। अचानक शोरशराबा होने पर वे बाहर निकले। कुछ समझ पाते इससे पहले ही सभी को गेट के बाहर कर दिया गया। बाद में बम की धमकी वाली बात पता चली। देशबंधु काॅलेज में इग्नू का भी सेंटर है। दोपहर दो बजे से स्नातक की परीक्षा थी।