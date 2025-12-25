Language
    मरीजों को समय पर मिले इलाज, दवाई की कमी नहीं होनी चाहिए : दिल्ली सीएम

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 03:14 AM (IST)

    ताहिरपुर स्थित राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में निरीक्षण के दौरान मरीज व तीमारदारों से बात करतीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता । पारस कुमार

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। सीएम रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिलशाद गार्डन स्थित राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का निरीक्षण किया। सीएम ने अस्पताल में इलाज करवाने के लिए आए मरीजों से बातचीत की। एक महिला के बच्चे को पेट में संक्रमण था। वह बच्चे को लेकर अस्पताल आई हुई थी। वह सीएम को देखकर बहुत रोने लगी।

    सीएम ने आश्वासन दिया कि बच्चे को अस्पताल में बेहतर इलाज मिलेगा। इसके साथ ही सीएम अस्पताल के डॉक्टराें वे कर्मचारियों से भी बातचीत की। पता चला कि अस्पताल में डॉक्टरों व कर्मचारियों की कमी है। सीएम ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी के 101वें जन्मदिवस के अवसर पर दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 133 दिव्यांगों को सहायक उपकरण दिए।

    सीएम रेखा गुप्ता ने अस्पताल प्रबंधन से कहा कि मरीजों को समय पर इलाज, मिलना चाहिए। इसमें किसी तरह की कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रही है कि दिल्ली के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले। आदेश दिए कि मरीजों के साथ हर स्तर पर सम्मानजनक, संवेदनशील और सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना चाहिए।

    बुजुर्गाें और महिलाओं को अस्पताल में इलाज के दौरान विशेष प्राथमिकता और अतिरिक्त देखभाल होनी चाहिए। अस्पताल में पंजीकरण, जांच, उपचार और दवाइयों की उपलब्धता से लेकर वार्ड और आइसीयू तक मरीजों के लिए सहयोगात्मक व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए।

    स्वास्थ्य सेवाएं केवल चिकित्सा तक सीमित नहीं होनी चाहिए, मरीजों को अपने पन, सुरक्षा और भरोसे का अनुभव होना चाहिए। इसके साथ ही सीएम अस्पताल में सफाई व्यवस्था ठीक करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी अस्पताल यमुनापार के बड़े अस्पतालों में से एक है। यहां किसी तरह की कोताही किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए।