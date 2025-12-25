मरीजों को समय पर मिले इलाज, दवाई की कमी नहीं होनी चाहिए : दिल्ली सीएम

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। सीएम रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिलशाद गार्डन स्थित राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का निरीक्षण किया। सीएम ने अस्पताल में इलाज करवाने के लिए आए मरीजों से बातचीत की। एक महिला के बच्चे को पेट में संक्रमण था। वह बच्चे को लेकर अस्पताल आई हुई थी। वह सीएम को देखकर बहुत रोने लगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीएम ने आश्वासन दिया कि बच्चे को अस्पताल में बेहतर इलाज मिलेगा। इसके साथ ही सीएम अस्पताल के डॉक्टराें वे कर्मचारियों से भी बातचीत की। पता चला कि अस्पताल में डॉक्टरों व कर्मचारियों की कमी है। सीएम ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी के 101वें जन्मदिवस के अवसर पर दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 133 दिव्यांगों को सहायक उपकरण दिए।

सीएम रेखा गुप्ता ने अस्पताल प्रबंधन से कहा कि मरीजों को समय पर इलाज, मिलना चाहिए। इसमें किसी तरह की कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रही है कि दिल्ली के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले। आदेश दिए कि मरीजों के साथ हर स्तर पर सम्मानजनक, संवेदनशील और सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना चाहिए।