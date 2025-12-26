दक्षिणी दिल्ली के डीडीए पार्क में शेफ की चाकू मारकर हत्या, दोस्त गंभीर घायल; हमलावर फरार

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। साउथ कैंपस थानाक्षेत्र की डीडीए पार्क में शुक्रवार दोपहर को चार हमलावरों ने दो युवकों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। घायल को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया है। मरने वाला युवक एक रेस्टोरेंट में शेफ था और अपने घर का इकलौता चिराग था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ हत्या व विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि अभी हत्या की वजह सामने नहीं आई है।आरोपितों की तलाश की जा रही है। पार्क के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

पुलिस के मुताबिक शास्त्री मार्केट की झुग्गी में मनोज कुमार अपने परिवार के साथ रहता है। वह ड्राइक्लीन का काम करता है। मनोज का एक बेटा कुशल (20 वर्ष) और एक छोटी बेटी है। कुशल राजौरी गार्डन में एक रेस्टोरेंट में शेफ का काम कर रहा था।

मनोज ने बताया कि वह दोपहर को करीब ढाई बजे पड़ोस में रहने वाले 20 वर्षीय दोस्त कार्तिक के साथ घर से आधा किलोमीटर दूर डीडीए पार्क में गया था। शाम को कुशल के एक अन्य दाेस्त ने सूचना दी कि कुछ लड़कों न उसे चाकू मार दिया है, आप जल्दी पार्क आ जाओ। सूचना मिलते ही मनोज व उसके पड़ोसी पार्क पहुंचे। वहां देखा तो कुशल और कार्तिक लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़े थे।