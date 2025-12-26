Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दक्षिणी दिल्ली के डीडीए पार्क में शेफ की चाकू मारकर हत्या, दोस्त गंभीर घायल; हमलावर फरार

    By Sudhir Baisla Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 11:24 PM (IST)

    दक्षिणी दिल्ली के डीडीए पार्क में चार हमलावरों ने दो युवकों पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में एक रेस्टोरेंट में शेफ कुशल (20) की मौत हो गई, जबकि उस ...और पढ़ें

    Hero Image

    डीडीए पार्क में शुक्रवार दोपहर को चार हमलावरों ने दो युवकों पर चाकू से हमला कर दिया। 

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। साउथ कैंपस थानाक्षेत्र की डीडीए पार्क में शुक्रवार दोपहर को चार हमलावरों ने दो युवकों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। घायल को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया है। मरने वाला युवक एक रेस्टोरेंट में शेफ था और अपने घर का इकलौता चिराग था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ हत्या व विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि अभी हत्या की वजह सामने नहीं आई है।आरोपितों की तलाश की जा रही है। पार्क के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

    पुलिस के मुताबिक शास्त्री मार्केट की झुग्गी में मनोज कुमार अपने परिवार के साथ रहता है। वह ड्राइक्लीन का काम करता है। मनोज का एक बेटा कुशल (20 वर्ष) और एक छोटी बेटी है। कुशल राजौरी गार्डन में एक रेस्टोरेंट में शेफ का काम कर रहा था।

    मनोज ने बताया कि वह दोपहर को करीब ढाई बजे पड़ोस में रहने वाले 20 वर्षीय दोस्त कार्तिक के साथ घर से आधा किलोमीटर दूर डीडीए पार्क में गया था। शाम को कुशल के एक अन्य दाेस्त ने सूचना दी कि कुछ लड़कों न उसे चाकू मार दिया है, आप जल्दी पार्क आ जाओ। सूचना मिलते ही मनोज व उसके पड़ोसी पार्क पहुंचे। वहां देखा तो कुशल और कार्तिक लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़े थे।

    दाेनों को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सीय जांच के बाद डाक्टरों ने कुशल काे मृत घोषित कर दिया, जबकि कार्तिक को भर्ती कर लिया। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पीड़ित पिता ने बताया कि उसके बेटे की तो किसी से रंजिश भी नहीं थी।