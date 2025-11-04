Language
    दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद, मां का इलाज कराकर लौट रही महिला से सोने की चेन झपटी

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 03:29 PM (IST)

    दिल्ली के पश्चिम विहार ईस्ट इलाके में एक महिला अपनी मां का इलाज कराकर लौट रही थी, तभी एक बदमाश ने उसकी सोने की चेन झपट ली। महिला ने बहादुरी दिखाते हुए बदमाश का पीछा भी किया, लेकिन वह भागने में सफल रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है।  

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। दिल्ली में पश्चिम विहार ईस्ट थाना क्षेत्र में स्कूटी सवार एक महिला से सोने की चेन झपटने का मामला सामने आया है। घटना के समय दीपिका नाम की महिला अपनी मां का इलाज करवाकर घर जा रही थी।

    वहीं, घटना के बाद महिला ने हिम्मत नहीं हारी और बाइक से भाग रहे बदमाश का पीछा किया। कुछ लोगों ने बदमाश को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बदमाश उन्हें चकमा देकर भाग गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने झपटमारी का मामला दर्ज कर लिया है और बदमाश की पहचान करने में जुटी है।

    पश्चिम विहार ईस्ट थाने में दर्ज प्राथमिकी में दीपिका ने बताया कि 31 अक्तूबर की दोपहर वह अपनी मां का इलाज करवाने के लिए बालाजी डेंटल क्लीनिक गई थी। जहां से मां का इलाज करवाने के बाद वह स्कूटी से घर लौट रही थी।

    बताया कि करीब 3.10 बजे वह मानव अपार्टमेंट के पास पहुंची। तभी बाइक पर सवार युवक उसके बगल में आया और उसने अचानक गले में पहनी सोने की चेन तोड़ी और बालाजी एक्शन अस्पताल की ओर भागने लगा।

    पीड़िता ने बताया कि उन्होंने तुरंत भाग रहे बदमाश का स्कूटी से शोर मचाकर पीछा किया। अस्पताल के पास मौजूद लोगो ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह लोगों को चकमा देकर भाग गया। पीड़िता ने तुरंत घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन करने के बाद पीड़िता का बयान दर्ज किया। पुलिस ने झपटमारी का मामला दर्ज कर लिया।

    पुलिस ने घटनास्थल के आस पास के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को कब्जे में कर लिया। पुलिस फुटेज के जरिए आरोपित की पहचान करने में जुटी है।