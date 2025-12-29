Language
    दिल्ली की सड़क पर स्टंटबाजी और कार रेसिंग का VIDEO वायरल, पांच युवक गिरफ्तार

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 06:27 AM (IST)

    दिल्ली की सड़कों पर 27 दिसंबर की रात कारों से खतरनाक स्टंट करते युवकों का वीडियो वायरल हुआ। आईटीओ से सराय काले खां की ओर जा रही कारों में युवक सनरूफ स ...और पढ़ें

    सड़क पर कार से स्टंट करते हुए। सौजन्यः सोशल मीडिया

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली को सड़कों पर 27 दिसंबर की रात कारों से खतरनाक स्टंट करते युवकों का वोहियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने आरोपित पांच युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। लोगों ने एक्स पर पोस्ट जारी कर आरोपितों को पकड़ने की मांग की थी।

    वीडियो में चार-पांच कारों में सवार कई युवक जानलेवा स्टंट करते दिख रहे थे। कुछ युवक चलती कारों के सनरूफ से बाहर निकलकर चिल्ला रहे थे और कार तेज गति से सड़कों पर दौड़ रही थीं। ये कारें आईटीओं से सराय काले खां की तरफ जा रही थीं। ट्रैफिक के बीच गाड़ियों को इधर-उधर लहराते (जिग-जैग) हुए चलाने से सड़क पर मौजूद अन्य लोगों की जान को

    भी खतरा पैदा हो गया था। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने स्टंट बाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। एक यूजर की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने पहले जवाब दिया "धन्यवाद, क्षेत्र के ट्रैफिक इंस्पेक्टर को इस बारे में

    सूचित कर दिया गया है।" वहीं एक यूजर ने लिखा था कि दिल्ली में यह हर दिन की बात है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पुलिस और सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। "एक अन्य यूजर ने कहा कि "कृपया इस पर तुरंत आवश्यक

    कार्रवाई करें। रात को डीसीपी मच्य जिला निधिन वाल्सन ने मीडिया को जारी बयान में बताया कि एक्स पर पोस्ट का संज्ञान लेकर आईपी एस्टेट थाना पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी थी।

    पुलिस ने रविवार शाम को स्टंट करने में शामिल पांच युवक को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही स्टंट के लिए इस्तेमाल की गई चारों कार भी बरामद कर ली हैं। आरोपितों को पहचान बटला हाउस ओखला के अलमास अरशद, इमामबाड़ा जोगा बाई एक्सटेंशन जामिया नगर ओखला के सरफराज, जाकिर नगर ओखला के मो. इमरान कुरेशी, जोगा बाई एक्सटेंशन बटला हाउस के मोहम्मद शब्बीर और जोगा आई एक्सटेंशन, जामिया नगर के साद अब्दुल्ला के रूप में हुई है