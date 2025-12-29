दिल्ली की सड़क पर स्टंटबाजी और कार रेसिंग का VIDEO वायरल, पांच युवक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली को सड़कों पर 27 दिसंबर की रात कारों से खतरनाक स्टंट करते युवकों का वोहियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने आरोपित पांच युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। लोगों ने एक्स पर पोस्ट जारी कर आरोपितों को पकड़ने की मांग की थी।

वीडियो में चार-पांच कारों में सवार कई युवक जानलेवा स्टंट करते दिख रहे थे। कुछ युवक चलती कारों के सनरूफ से बाहर निकलकर चिल्ला रहे थे और कार तेज गति से सड़कों पर दौड़ रही थीं। ये कारें आईटीओं से सराय काले खां की तरफ जा रही थीं। ट्रैफिक के बीच गाड़ियों को इधर-उधर लहराते (जिग-जैग) हुए चलाने से सड़क पर मौजूद अन्य लोगों की जान को

भी खतरा पैदा हो गया था। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने स्टंट बाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। एक यूजर की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने पहले जवाब दिया "धन्यवाद, क्षेत्र के ट्रैफिक इंस्पेक्टर को इस बारे में

सूचित कर दिया गया है।" वहीं एक यूजर ने लिखा था कि दिल्ली में यह हर दिन की बात है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पुलिस और सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। "एक अन्य यूजर ने कहा कि "कृपया इस पर तुरंत आवश्यक