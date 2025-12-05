Language
    दिल्ली हाट के पास तमिलनाडु पुलिस की बस और कार में भीषण टक्कर, आग लगने से दोनों वाहन जलकर राख

    By Agency PTIEdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 02:44 PM (IST)

    दिल्ली के दिल्ली हाट के पास एक बड़ा हादसा हुआ। तमिलनाडु पुलिस की बस और एक कार की टक्कर में दोनों वाहनों में आग लग गई और वे पूरी तरह से जल गए। घटना की ज ...और पढ़ें

    पीटीआई, नई दिल्ली: दिल्ली के जनकपुरी स्थित दिल्ली हाट के पास शुक्रवार सुबह एक तमिलनाडु पुलिस बस और एक कार के बीच हुई टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। पुलिस के अनुसार हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन दोनों वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गए।

    पुलिस ने बताया कि सुबह करीब 11:38 बजे PCR को एक कॉल मिली, जिसमें बस में आग लगने की सूचना दी गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने देखा कि तमिलनाडु पुलिस की एक बस और एक कार जली हुई स्थिति में खड़ी थीं।

    प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कार ने पीछे से बस को टक्कर मारी, जिसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। हालांकि आग लगने के सटीक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

    अधिकारियों के मुताबिक, बस और कार में सवार सभी लोग समय रहते बाहर निकल आए, जिससे किसी को भी चोट नहीं आई। जब तक दमकल और पुलिस की टीमें पहुंचीं, आग दोनों वाहनों को पूरी तरह घेर चुकी थी।

    घटना स्थल की जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) और जिला अपराध टीम को बुलाया गया है। पुलिस ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

