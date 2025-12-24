दोस्त को बहन के करीब आने पर बेरहमी से हत्या, दो भाइयों ने हाथ-पैर बांधकर हंसिया से काटा
दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में दो भाइयों ने अंकित नाम के एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या का कारण अंकित का एक भाई की चचेरी बहन के साथ प्रेम प ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। दो भाइयों ने एक युवक के हाथ-पैर बांधकर और हंसिया (पेड़ काटने का औजार) से बेरहमी से हत्या कर दी, क्योंकि उसने अपनी चचेरी बहन से दूर रहने से मना कर दिया था। इसके बाद उन्होंने शव को एक टेम्पो में डालकर मुनक नहर में फेंक दिया और फरार हो गए। समयपुर बादली पुलिस स्टेशन ने इस मामले को सुलझा लिया है और दोनों आरोपी भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आशीष और विशाल ढिलोड के रूप में हुई है। मृतक की पहचान अंकित के रूप में हुई है। पुलिस जांच में पता चला कि आशीष और विशाल चचेरे भाई हैं। दोनों अलग-अलग कंपनियों में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। आशीष ने अंकित से बार-बार अपनी बहन से दूर रहने को कहा था। बार-बार चेतावनी के बाद भी जब अंकित नहीं माना, तो आरोपियों ने हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया।
पुलिस ने आरोपियों के पास से अपराध में इस्तेमाल किया गया हंसिया, एक टाटा ऐस मिनी टेम्पो, एक स्कूटर और अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद अंकित का शव उसके परिवार को सौंप दिया है।
आउटर-नॉर्थ जिले के पुलिस उपायुक्त, हरेश्वर स्वामी ने बताया कि सोमवार को हैदरपुर ट्रीटमेंट प्लांट के पास मुनक नहर से एक युवक का शव बरामद किया गया। युवक के हाथ-पैर बंधे हुए थे। उसके सिर पर धारदार हथियार से वार के निशान भी थे। शुरुआत में मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी।
बाद में, समयपुर बादली पुलिस स्टेशन ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इंस्पेक्टर मिंटू सिंह की टीम ने सबसे पहले मृतक की पहचान करने की कोशिश की। जिपनेट के जरिए मृतक की पहचान सदर बाजार निवासी अंकित के रूप में हुई। अंकित अपने मामा के साथ वेल्डर का काम करता था। 18 दिसंबर को उसके परिवार ने गुलाबी बाग पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
टेक्निकल सर्विलांस और CDR की मदद से पुलिस ने सबसे पहले आशीष को गिरफ्तार किया। CDR से पता चला कि मृतक ने आखिरी बार आरोपी से बात की थी। पूछताछ के दौरान आरोपी ने हत्या की बात कबूल कर ली। आरोपी ने बताया कि उसने विशाल के साथ मिलकर 18 दिसंबर को अपने दोस्त अंकित की हत्या की थी। बहाने से बुलाया, फिर हत्या कर शव नहर में फेंक दिया।
पूछताछ के दौरान आशीष ने बताया कि मृतक अंकित उसका दोस्त था। अंकित उसकी चचेरी बहन के करीब आ रहा था। उसने अपने दोस्त अंकित को बार-बार अपनी बहन से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन उसने बात नहीं मानी। इसके बाद आरोपी ने प्लान बनाकर उसका मर्डर कर दिया।
क्राइम को अंजाम देने के लिए, उन्होंने अंकित को फोन करके टिकरी कलां मेट्रो स्टेशन पर बुलाया। वहां से वे उसे स्कूटर पर बैठाकर गड्डा कॉलोनी ले गए। वहां अंकित को पीटने के बाद, उन्होंने उसके हाथ-पैर बांध दिए और पेड़ काटने वाली कुल्हाड़ी से सिर पर वार करके उसे मार डाला। बाद में, उन्होंने लाश को एक मिनी-ट्रक में डाला और उसे बवाना ले गए। मुनक नहर में लाश फेंकने के बाद वे भाग गए।
