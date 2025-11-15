Delhi Blast Update: धमाके के बाद बंद हुए लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 और 3 फिर खुले, यात्रियों को बड़ी राहत
दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन पर धमाके के बाद बंद किए गए गेट 2 और 3 को यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद फिर से खोल दिया गया है। सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद स्टेशन पर सामान्य सेवाएं बहाल कर दी गई हैं, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लाल किला मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा कारणों से बंद किए गए गेट नंबर 2 और 3 को शनिवार सुबह दोबारा खोल दिया गया है। डीएमआरसी ने अपनी आधिकारिक X पोस्ट में जानकारी दी कि स्टेशन के दोनों गेटों को फिर से यात्रियों के लिए चालू कर दिए गए हैं।
घटना की पृष्ठभूमि
बीते दिनों लाल किले के पास एक कार में हुए Delhi Car Blast ने पूरे शहर को दहला दिया था। धमाका इतनी तेज आवाज के साथ हुआ कि आसपास अफरा-तफरी मच गई। कई लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। धमाके के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन के इ दोनों गेटों को तुरंत बंद कर दिया गया था और आसपास के मार्गों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई थी।
यात्रियों को अब राहत
DMRC के ताजा निर्णय से पुराने दिल्ली क्षेत्र से आने-जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। लाल किला मेट्रो स्टेशन रोजाना भारी संख्या में यात्रियों की आवाजाही वाला स्टेशन है, और दो प्रमुख गेटों के बंद होने से पिछले कुछ दिनों से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी।
अब गेट नंबर 2 और 3 के खुलने के बाद मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से बहाल हो गई हैं। सुरक्षा एजेंसियां अभी भी इलाके में निगरानी बनाए हुए हैं और जांच जारी है।
