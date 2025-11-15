Delhi Blast Update: धमाके के बाद बंद हुए लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 और 3 फिर खुले, यात्रियों को बड़ी राहत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लाल किला मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा कारणों से बंद किए गए गेट नंबर 2 और 3 को शनिवार सुबह दोबारा खोल दिया गया है। डीएमआरसी ने अपनी आधिकारिक X पोस्ट में जानकारी दी कि स्टेशन के दोनों गेटों को फिर से यात्रियों के लिए चालू कर दिए गए हैं।

घटना की पृष्ठभूमि बीते दिनों लाल किले के पास एक कार में हुए Delhi Car Blast ने पूरे शहर को दहला दिया था। धमाका इतनी तेज आवाज के साथ हुआ कि आसपास अफरा-तफरी मच गई। कई लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। धमाके के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन के इ दोनों गेटों को तुरंत बंद कर दिया गया था और आसपास के मार्गों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई थी।